Der FCW ist an seiner Niederlage selber schuld

Die eigentlich beste Abwehr der Landesliga kassiert in Aufderhöhe schon bis zur Pause drei Gegentore. Die Gastgeber wollen den Sieg einfach mehr und fahren ihn schlussendlich mit 4:0 auch deutlich ein.

Die wenigen mitgereisten Anhänger des FCW rieben sich schon zur Halbzeitpause verwundert die Augen. Da fährt ihr Team mit der zweitbesten Abwehr der Landesliga, Gruppe 1, nach Aufderhöhe, um sich allein schon im ersten Spielabschnitt drei Gegentore einzuhandeln.

Die Anfangsviertelstunde verlief bis auf den knapp das gegnerische Gehäuse verfehlenden Freistoß von Florian Schikowski nahezu ereignislos. Mit der 1:0-Führung für die Klingenstädter durch Jan Tkacik, dessen Schuss Arman Corovic unhaltbar für Schlussmann Marvin Oberhoff ins eigene Tor abfälschte, nahm das Unheil nach 16 Minuten seinen Lauf. Ein Treffer aus heiterem Himmel, denn bis dahin hatten sich beide Mannschaften im Mittelfeld neutralisiert.

In der Folge taten sich die Gäste schwer, wieder ihre Linie zu finden. Solingen spielte wahrlich keinen filigranen Landesliga-Fußball. Das war ohnehin bekannt und angesichts des Duells zweier Klubs aus dem unteren Tabellendrittel kaum anders zu erwarten. Aber irgendwie hatte der TSV mehr Zug zum Tor, kaufte dem Gegner mit regelkonformer Aggressivität in den Zweikämpfen und größerer Laufbereitschaft nach und nach den Schneid ab. Als die Wülfrather nach einer Attacke im Mittelfeld an Lukas Trier einen vom Schiedsrichter indes nicht gepfiffenen Freistoß einforderten, spielten die Solinger ihren Angriff unbeeindruckt zu Ende. Außenverteidiger Alexander Klatt traf gegen die in dieser Szene zu passive Gästeabwehr mit einem technisch perfekten Schuss aus halbrechter Position in die lange Ecke (29.).

„Rabenschwarzer Tag“

Zwei Minuten darauf foulte Corovic im Strafraum Solingens Mittelstürmer Jannik Weber. Jan Tkacik ließ sich die Chance nicht entgehen – 3:0. Jetzt nahm die völlig unerwartete Pleite erst Recht deutliche Züge an. „Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, müssen wieder mehr zulegen“, feuerte Ibo Omayrat seine Kollegen an. Aber die kamen aus dieser Negativspirale nicht mehr heraus. Auch im zweiten Durchgang nicht. Da hatte die Elf von Joscha Weber über weite Strecken zwar mehr Ballbesitz, aber wirklich zwingende Tormöglichkeiten sprangen dabei nicht heraus.

Ganz im Gegenteil. Aufderhöhe blieb, weil der FCW nun offensiver wurde und das Ergebnis etwas erträglicher gestalten wollte, mit Kontervorstößen gefährlich. So musste Marvin Oberhoff zwei-, dreimal energisch zupacken, um weitere Gegentore zu verhindern. Nur beim Treffer des quirligen Tom Gray in der Schlussphase (86.), da gab es nichts zu halten. Unter dem Strich eine bittere Niederlage, die sich die Wülfrather durch eigene Unzulänglichkeiten selbst zuzuschreiben haben.

Kleiner, aber wichtiger Unterschied: Die Solinger wollten den Sieg, selbst nach dem komfortablen 3:0-Vorsprung, einfach mehr als ihr Gegner. „Das war heute ein rabenschwarzer Tag. Wir fanden schon zu Beginn nicht ins Spiel, das zog sich durch die gesamten 90 Minuten. Es hat heute vieles nicht gepasst. Vor allen Dingen bekamen wir unsere spielerischen Qualitäten überhaupt nicht auf den Patz. Der Sieg der Solinger ist verdient. Nur, dass wir hier verlieren, lag in erster Linie an uns selbst“, urteilte Trainer Joscha Weber.