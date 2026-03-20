Der FCU bastelt am Kader fürs Jubiläum – Co-Trainer vor dem Absprung

Der FC Unterföhring plant für die kommende Saison einen Neuanfang. Mehrere Abgänge stehen fest, die Zukunft der Co-Trainer ist offen.
In der Landesliga sind die Fußballer des FC Unterföhring in der unteren Tabellenhälfte gefangen, die beim neunten Platz beginnt. In der Gruppe haben sie sich nach zwei Siegen in den bisherigen drei Partien nach der Winterpause auf Rang zehn hochgearbeitet. Dort gilt es nun, den Abstand von acht Punkten zur Abstiegsrelegation mindestens zu halten, um die Saison entspannt zu Ende spielen zu können. Im Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos (Samstag, 13.30 Uhr) wartet nun aber eine Mannschaft aus der erweiterten Spitzengruppe.
Dieses Wochenende haben die Unterföhringer einen prominenten Ausfall mit Trainer Andreas Faber, der in einem schon lange geplanten Urlaub ist. Deshalb übernehmen die beiden Co-Trainer Vincent Heller und Sebastian Fritz die Betreuung des Teams. Wenn es nach Präsident Zivan Zivanovic geht, dann bleibt das Duo auch in der kommenden Saison an der Seite von Chefcoach Andreas Faber. Bei den Co-Trainern ist noch alles offen. Vincent Heller würde den FCU verlassen, wenn er einen Job als Videoanalyst bei einem Profiverein findet.
Bei Sebastian Fritz stellt sich die Frage, ob ihm die Kombination als Co-Trainer und zweiter Torwart reicht. Aktuell steht er hinter dem jungen Lorenz Neff, der einen ausgezeichneten Job macht und auf lange Zeit die Nummer eins des Vereins sein könnte. „Wir befinden uns in Verhandlungen mit Sebbo Fritz“, sagt Zivanovic, „Ich hoffe sehr, dass er bei uns bleibt.“
Erste Abgänge stehen fest mit Jakob Klaß und Luis Fischer, die wohl mit dem Fußball aufhören werden. Damit könnte mit Fabian Porr auch der dritte Mann aus dem einst magischen Trio vom TSV Brunnthal gehen. Das hätte dann wiederum zur Folge, dass der FC Unterföhring in der Offensive mehrere Neuzugänge benötigt. Zivan Zivanovic deutet an, dass man bereits mit potenziellen Zugängen sehr weit ist.
„Unser Verein wird in der nächsten Saison 100 Jahre alt und da wollen wir attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen“, betont Clubchef Zivan Zivanovic. Mit einer Achse aus erfahrenen Topspielern und jungen Wilden darum herum plant man im Festjahr die Tabelle der Landesliga wieder von oben anzusehen. Der Präsident spricht nicht vom Aufstieg, stellt sich aber zumindest die erweiterte Spitzengruppe für den Jubiläumsverein vor. (nb)