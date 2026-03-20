Der FCU bastelt am Kader fürs Jubiläum – Co-Trainer vor dem Absprung FC Unterföhring vor Umbruch von Nico Bauer · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Ist als Trainer gefragt: Sebastian Fritz steht gegen Hallbergmoos nicht im Tor, vertritt aber mit Vincent Heller den urlaubenden Chefcoach Andreas Faber. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Unterföhring plant für die kommende Saison einen Neuanfang. Mehrere Abgänge stehen fest, die Zukunft der Co-Trainer ist offen.

In der Landesliga sind die Fußballer des FC Unterföhring in der unteren Tabellenhälfte gefangen, die beim neunten Platz beginnt. In der Gruppe haben sie sich nach zwei Siegen in den bisherigen drei Partien nach der Winterpause auf Rang zehn hochgearbeitet. Dort gilt es nun, den Abstand von acht Punkten zur Abstiegsrelegation mindestens zu halten, um die Saison entspannt zu Ende spielen zu können. Im Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos (Samstag, 13.30 Uhr) wartet nun aber eine Mannschaft aus der erweiterten Spitzengruppe. Dieses Wochenende haben die Unterföhringer einen prominenten Ausfall mit Trainer Andreas Faber, der in einem schon lange geplanten Urlaub ist. Deshalb übernehmen die beiden Co-Trainer Vincent Heller und Sebastian Fritz die Betreuung des Teams. Wenn es nach Präsident Zivan Zivanovic geht, dann bleibt das Duo auch in der kommenden Saison an der Seite von Chefcoach Andreas Faber. Bei den Co-Trainern ist noch alles offen. Vincent Heller würde den FCU verlassen, wenn er einen Job als Videoanalyst bei einem Profiverein findet.