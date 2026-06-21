Der FCM wird „Karo“ auf und neben dem Platz vermissen

Die Monheimer wissen aber auch: „In den Spielen, in denen Kai uns zur Verfügung stand, war er immer verlässlich und hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Nicht zuletzt in den beiden letzten Saisonspielen, als er ohne Praxis komplett auf einer ungewohnten Position performt hat. Dazu hat er eine besondere angenehme menschliche Art, die heutzutage nicht mehr so häufig ist.“ Auf die wird der FCM nun verzichten müssen.

Der Klub schließt: „Lieber Karo, auch wenn du in Zukunft nicht mehr unser Trikot trägst, das Rheinstadion wird auch immer ein Stück fußballerisches Zuhause sein. Wir freuen uns immer, dich dort zu begrüßen. Wir danken dir für eine spannende, aufregende und häufig spaßige Zeit und wünschen dir von Herzen alles erdenklich Gute. Gib Acht auf dich und bleib gesund.“

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