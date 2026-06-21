Der FCM wird „Karo“ auf und neben dem Platz vermissen

Zuletzt hatte Oberligist 1. FC Monheim (FCM) sich von Kameron Blaise, Leon Feher und Enno Lang verabschiedet, nun folgte ein weiterer Spieler, der das Team von Trainer Dennis Ruess mit Unterbrechungen die vergangenen zweieinhalb Jahre begleitet hat: Kai Robin Schneider, den alle nur Karo nennen, wird in der kommenden Saison nicht mehr im Merkur Spielbanken Rheinstadion auflaufen. Dies hängt weniger mit seiner Leistungsfähigkeit, sondern vielmehr mit seinen weiteren Verpflichtungen und beruflichen Interessen zusammen.
Der FCM schreibt: „Kai stand uns in den letzten Spielzeiten immer lediglich in der Hinrunde zur Verfügung und war dann den Großteil der Rückrunde beruflich in Asien unterwegs. Dies hat den Staff immer vor Aufgaben gestellt, die Position von Kai, auf und neben dem Platz, adäquat zu ersetzen. Auch in der kommenden Spielzeit würde er uns erneut die gesamte Rückrunde fehlen, was die Entscheidung hat reifen lassen, die Kaderstelle ,vollwertig’ besetzen zu wollen und nicht im Winter erneut auf die Suche gehen zu müssen.“
Die Monheimer wissen aber auch: „In den Spielen, in denen Kai uns zur Verfügung stand, war er immer verlässlich und hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Nicht zuletzt in den beiden letzten Saisonspielen, als er ohne Praxis komplett auf einer ungewohnten Position performt hat. Dazu hat er eine besondere angenehme menschliche Art, die heutzutage nicht mehr so häufig ist.“ Auf die wird der FCM nun verzichten müssen.
Der Klub schließt: „Lieber Karo, auch wenn du in Zukunft nicht mehr unser Trikot trägst, das Rheinstadion wird auch immer ein Stück fußballerisches Zuhause sein. Wir freuen uns immer, dich dort zu begrüßen. Wir danken dir für eine spannende, aufregende und häufig spaßige Zeit und wünschen dir von Herzen alles erdenklich Gute. Gib Acht auf dich und bleib gesund.“
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: