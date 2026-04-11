Der FCM muss nach hinten schauen und empfängt den Tabellenzweiten

SV Walpertskirchen - FC Moosinning – Foto: Dominik Findelsberger

Nach der Niederlage in Freising empfängt Moosinning heute den SV Walpertskirchen. Die Gäste haben satte neun Punkte mehr auf dem Konto.

Nach der 0:2-Niederlage am Dienstag in Freising kann der FC Moosinning seine Aufstiegsträume ad acta legen. „Wir müssen eher nach hinten schauen“, sagt Trainer Christoph Ball vor dem Landkreis-Derby diesen Samstag um 13 Uhr gegen den Tabellenzweiten SV Walpertskirchen.

Die Gäste haben trotz einer eher durchwachsenen Frühjahrsrunde satte neun Punkte mehr auf dem Konto als die Hausherren, die ihrerseits nur noch sechs Zähler vor der Relegationszone stehen. „Das war zuletzt wirklich ein ernüchternder Auftritt. Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen. Freising war williger, gieriger und zweikampfstärker. Wieder einmal ist es uns nicht gelungen, unsere Spielidee auf den Platz zu bringen“, ärgert sich Ball über viele weite Bälle, die keinen Abnehmer fanden: „Wir stehen auch im Mittelfeld zu weit auseinander, und dann hat es der Gegner leicht.“

„Alles, was jetzt folgt, sind Zugaben“

Das wollen die Gelb-Schwarzen im Derby gegen Walpertskirchen heute besser machen, obwohl sich die personelle Situation nach der roten Karte gegen Georg Ball nicht verbessert hat. Der angeschlagene Stammkeeper Aaron Siegl kann erneut nicht zwischen den Pfosten stehen, aber immerhin kehrt Lucas Hones in den Kader zurück.

Ball sieht Walpertskirchen nicht als Übermannschaft, aber eben als Team, das zusammen alles auf dem Platz lässt: „Da kommt eine Truppe auf uns zu, die mit Christian Käser und Paul Jäger zwei sehr gute Angreifer hat, die aber vor allem durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit so stark ist.“

Entspannt gibt sich SVW-Trainer Josef Heilmeier vor dem Derby beim 14 Kilometer entfernten und sportlich stets größeren Nachbarn. „Duelle gegen Moosinnings Erste waren immer undenkbar“, sagt er. Dann fällt es ihm doch ein: „2011/12 waren wir mal gemeinsam in der Kreisliga.“ An die beiden Niederlagen seines SVW kann er sich auch erinnern. Er und aus seinem Kader Florian Baumann waren damals als Spieler dabei.

Dann ist Heilmeier schnell wieder in der Gegenwart, und da könnte es für sein Team kaum besser laufen. „Wir haben unser Hauptziel schon erreicht und spielen auch nächste Saison sicher in der Bezirksliga. Alles, was jetzt folgt, sind Zugaben“, bleibt sich der Coach im Ball flach halten treu.

„Moosinning ist sicher mit anderen Zielen in die Saison gestartet und hat auch einen spielstarken Kader“, taxiert er den FCM. 2:2 endete das Hinspiel, und Walpertskirchen hatte trotz zweimaliger Führung für einen Punkt am Ende schwer verteidigen müssen. „Wir werden auch diesmal Phasen haben, in denen wir hinterherlaufen und leiden müssen“, so der Trainer.

Ausfälle hat er weiter jede Menge in seinem 25 Feldspieler und drei Torhüter zählenden Kader. „Zum letzten Spiel wird es keine großen Veränderungen geben.“ Und dann kommt das, was meist von Heilmeier zu hören ist: „Wir haben immer noch genügend Alternativen.“ Das sagt der Trainer eines Aufsteigers, der seit dem dritten Spieltag nur dreimal nicht auf einem der ersten beiden Tabellenplätze stand. Da ist das berühmte Glas halb voll und nicht halb leer. Paul Jäger und Nils Wölken fallen angeschlagen aus, Verteidiger Raphael Hösl ist zurück.

Tipp: 1:1 (buc), 2:1 für SVW (fi)