Der FCM holt einen Trostpunkt gegen ETB Essen

An einem regnerischen Fußballsamstag trat der 1. FC Monheim (FCM) vor Heimpublikum gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen an, mit dem Ziel, endlich wieder zu Hause zu punkten. Dies war der Mannschaft von Trainer Dennis Ruess zuletzt am dritten Spieltag gegen den 1. FC Kleve (3:0) gelungen. Zwar blieb man letztendlich gegen ETB nicht punktlos, vollends zufrieden war man in Monheim aber dennoch nicht. Auch, weil der FCM das Spiel über weite Strecken dominiert hatte.
Im Vergleich zur Niederlage gegen den KFC Uerdingen am vergangenen Samstag gab es in der Anfangsformation von Ruess drei Wechsel. Während sich Kai Schneider von den Blessuren gegen Uerdingen erholt hatte, musste der FCM noch auf Emin Safikhanov verzichten. Kameron Blaise und Aleksandar Bojkovski standen wieder von Beginn an auf dem Platz und Tom Hirsch gab sein Startelfdebüt nach seinem Kreuzbandriss im Februar.
Trotz starker Regenfälle entschied man sich in Monheim, auf dem Rasenplatz zu spielen. Ein Umstand, der das Spiel für alle Parteien schwieriger gestaltete. Dennoch starteten die Hausherren gut in die Begegnung. In der fünften Spielminute legte Blaise den Ball an der Strafraumkante auf Schneider. Der Ball landete letztendlich, nachdem er mehrere Beine beider Teams passiert hatte, bei Hirsch, der mit seinem Abschluss aber nur die Innenseite des Pfostens traf. Zu Beginn des Spiels war der ETB ausschließlich mit dem Verteidigen beschäftigt, immer wieder erkämpfte sich der FCM Bälle rund um die Mittellinie und ließ dem Gegner wenig Spielraum. So kam es auch zu weiteren Torchancen.
In der ersten Hälfte waren die Monheimer überlegen. Die Gastgeber waren dominant in den Zweikämpfen und ließen kaum Kontersituationen zu. Alles konnte man jedoch nicht verteidigen. In der 20. Minute wurden die Essener das erste Mal so richtig gefährlich, der Kopfball von Maurice Haar ging jedoch links am Tor vorbei. Die Defensive der Monheimer blieb daraufhin stabil und agierte ruhiger im eigenen Ballbesitz. Torlos ging es nach 45 Minuten für beide Mannschaften in die Kabine.
Zu Beginn der zweiten Hälfte schafften es die Gäste zwar, den Ball mehr in den eigenen Reihen zu halten, strahlten jedoch weiterhin wenig Torgefahr aus. Mehrere Fehlpässe und Abstimmungsfehler auf Monheimer Seite brachten die Essener dann aber zurück in die Partie. In der 53. Spielminute traf Gdie Latte und testete kurz darauf FCM-Torwart Leon Feher, der mit einer starken Parade den Stand von 0:0 halten konnte (57.). „Du hast dann für acht, neun Minuten das Momentum weggegeben“, sagte auch Ruess nach dem Spiel.
Nachdem die Monheimer die Schockmomente verdaut hatten, wurden sie wieder aktiver. In der 77. Spielminute hatte Talha Demir das 1:0 auf dem Fuß, ETB-Schlussmann Phil Lenuweit konnte den Ball aber noch zur Ecke lenken. Kurz darauf war es wieder Demir, der die Chance zum Führungstreffer hatte: Eine Hereingabe von Hirsch köpfte er nur knapp am Tor vorbei. Die Partie sollte schlussendlich auch torlos enden.
Auch wenn man sich in Monheim noch nicht ganz sicher ist, ob man mit dem Ergebnis zufrieden sein will, hat die Mannschaft im Vergleich zum vergangenen Spieltag eine deutlich konstantere Leistung gezeigt und erfolgreich einige Fehlerquellen abstellen können. Das sieht auch Ruess so: „Nach dem Spiel letzte Woche haben wir wirklich über das ganze Spiel super aktiv gearbeitet und haben es so gespielt, wie du es auf so einem Platz spielen musst.“
Der FCM konnte ebenso an den Dingen, die er zu Beginn der Saison gut gemacht hatte, wieder anknüpfen. „Wir sind wieder da reingekommen, dass wir ein aktiveres Gegenpressing hatten und dass wir viele Ballgewinne um die Mittellinie hatten“, sagte Ruess. Nachdem er mit der Leistung gegen den KFC nicht zufrieden gewesen war, wurden klare Forderungen seitens des Trainerstabs für die Partie gegen Essen gestellt. „Wir wollten als Mannschaft über den ganzen Platz aktiv verteidigen und wieder in Doppelsituationen kommen. Das war das, was letzte Woche gefehlt hat und was heute wieder zurückgekommen ist.“ Am kommenden Sonntag will der FCM dann gegen den VfB Homberg an die Leistung anknüpfen.