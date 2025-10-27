Der FCM holt einen Trostpunkt gegen ETB Essen

Auch wenn man sich in Monheim noch nicht ganz sicher ist, ob man mit dem Ergebnis zufrieden sein will, hat die Mannschaft im Vergleich zum vergangenen Spieltag eine deutlich konstantere Leistung gezeigt und erfolgreich einige Fehlerquellen abstellen können. Das sieht auch Ruess so: „Nach dem Spiel letzte Woche haben wir wirklich über das ganze Spiel super aktiv gearbeitet und haben es so gespielt, wie du es auf so einem Platz spielen musst.“

Der FCM konnte ebenso an den Dingen, die er zu Beginn der Saison gut gemacht hatte, wieder anknüpfen. „Wir sind wieder da reingekommen, dass wir ein aktiveres Gegenpressing hatten und dass wir viele Ballgewinne um die Mittellinie hatten“, sagte Ruess. Nachdem er mit der Leistung gegen den KFC nicht zufrieden gewesen war, wurden klare Forderungen seitens des Trainerstabs für die Partie gegen Essen gestellt. „Wir wollten als Mannschaft über den ganzen Platz aktiv verteidigen und wieder in Doppelsituationen kommen. Das war das, was letzte Woche gefehlt hat und was heute wieder zurückgekommen ist.“ Am kommenden Sonntag will der FCM dann gegen den VfB Homberg an die Leistung anknüpfen.