Der FCF Forstern gewinnt das direkte Duell bei den Würzburger Kickers

Der FC Forstern festigt mit dem 1:0-Auswärtssieg Rang zwei. Torfrau Lily Koch parierte sogar einen Elfmeter der Kickers.

„Der Rebound ist geschafft“, freut sich FCF-Trainer Jan Strehlow nach dem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel beim FC Würzburger Kickers. Allerdings habe der Gastgeber seiner Elf dieses Mal wirklich einiges abverlangt, weshalb die Forsternerinnen bis zum Schluss um den Dreier kämpfen mussten. So reichte ein früher Treffer von Veronika Auer jedoch für einen knappen 1:0-Erfolg.

Das Leder zappelte bereits in der 4. Minute im Netz: Im Anschluss an eine längere Passstafette behielt die 22-Jährige im direkten Duell mit der gegnerischen Keeperin die Nerven und chipte den Ball souverän an dieser vorbei. Im weiteren Verlauf der sehr spielerisch geprägten Anfangsphase machten die Gäste aber einzig über Standards auf sich aufmerksam. Und auch die Kickers, die laut Strehlow „unglaublich viel Aufwand betrieben“ und die FCF-Auswahl ab Minute 30 hinten festgespielt hätten, kamen kaum zu klaren Abschlüssen. Denn die erneut starke Forsterner Defensive verhinderte fast ausnahmslos die angestrebten Pässe ins Zentrum. Entsprechend versuchte es die Heimelf zunehmend aus der Distanz, scheiterte allerdings auch am Querbalken.

Deutlich spannender gestaltete sich die zweite Hälfte, in der jede der beiden Mannschaften kämpferisch gefordert war. Trotzdem konnte die Truppe aus Würzburg weiterhin mit hohem Pressing agieren. Zumindest in den Kontersituationen zeigte sich der FCF aber hellwach: In der 65. Minute blieb Neuzugang Helena Hakala nach einem schönen Seitenwechsel mitsamt dem Ball an der Heimkeeperin hängen, und nur Augenblicke später hatten die Kickers durchaus Glück, dass ein Pressschlag zwischen Isabelle Maliha sowie der Torhüterin versprang.

Gleichzeitig ließ der FCW ebenfalls zwei Hochkaräter liegen. Unter anderem segelte eine Hereingabe von außen durch den kompletten Strafraum. „Und danach durfte sich Lily wieder auszeichnen“, erinnert sich der Gäste-Coach. Mitte der zweiten Halbzeit parierte Torfrau Lily Koch nämlich sogar noch einen Foulelfmeter. Den Schlusspunkt setzte derweil das Forsterner Offensivduo um Auer und Vera Funk, deren Zusammenspiel erst in letzter Sekunde unterbunden werden konnte.

„Wir haben uns das Glück also endlich mal wieder erspielt“, fasst Strehlow zusammen. Doch der 37-Jährige weiß auch: „Es braucht aktuell nicht weniger, als alles was wir haben, um Spiele zu gewinnen.“