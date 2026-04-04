Der FCF Forstern empfängt nach der Blamage den nächsten Krisengegner

Trotz massiver Personalprobleme muss Forstern gegen Bad Aibling punkten. Coach Jan Strehlow warnt vor der gefährlichen Torjägerin.
Nach der bitteren Pleite beim bis dato sieglosen Ligaschlusslicht TSV Schwaben Augsburg sollen am Samstag (16 Uhr) wieder drei Punkte auf das Konto der Forsterner Fußballerinnen wandern – zumindest hofft das FCF-Coach Jan Strehlow. Dann empfängt seine Auswahl mit dem Tabellenvorletzten TuS Bad Aibling allerdings den nächsten „gefährlichen Gegner. „Und wir tun uns ohnehin schon immer schwer genug gegen die vermeintlichen Abstiegskandidaten“.
Entsprechend sei bereits das Hinspiel, das dem Übungsleiter gut in Erinnerung geblieben ist, eine knappe Kiste gewesen. Doch trotz wiederholten Rückstands kämpften sich die Forsternerinnen ein ums andere Mal zurück in die Partie und durften am Ende sogar einen glücklichen 5:4-Sieg bejubeln.
Damals wie heute im Fokus: die schwierige Kadersituation. So konnte der FCF im vergangenen Duell nur dank der Unterstützung der U17-Juniorinnen und der Zweiten antreten. Und auch jetzt wird Strehlow erneut auf Kickerinnen aus der Reserve zurückgreifen müssen – zumal Vera Funk, Katia Ludwig Lasa sowie die beiden Abwehrchefinnen Johanna Kink und Julia Ruckdeschel neben den vielen Verletzten ebenfalls nicht zur Verfügung stehen werden. Folglich lässt der 37-Jährige durchblicken: „Das könnte sich in der Mannschaftstaktik dieses Mal bemerkbar machen.“
Umso wichtiger sei es deshalb, sich auf die einfachen Dinge zu konzentrieren, darauf, die Basics abzurufen. Ein besonderes Augenmerk gilt es aber auch auf TuS-Torjägerin Lena Grabmeier zu legen, die „erst mal eingefangen werden muss“. Denn: Mit zwölf Buden ist sie aktuell die erfolgreichste Angreiferin der Bayernliga.
Tipp: 3:2 für den FCF