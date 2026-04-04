Der FCF Forstern empfängt nach der Blamage den nächsten Krisengegner

Nach der bitteren Pleite beim bis dato sieglosen Ligaschlusslicht TSV Schwaben Augsburg sollen am Samstag (16 Uhr) wieder drei Punkte auf das Konto der Forsterner Fußballerinnen wandern – zumindest hofft das FCF-Coach Jan Strehlow. Dann empfängt seine Auswahl mit dem Tabellenvorletzten TuS Bad Aibling allerdings den nächsten „gefährlichen Gegner. „Und wir tun uns ohnehin schon immer schwer genug gegen die vermeintlichen Abstiegskandidaten“.

Entsprechend sei bereits das Hinspiel, das dem Übungsleiter gut in Erinnerung geblieben ist, eine knappe Kiste gewesen. Doch trotz wiederholten Rückstands kämpften sich die Forsternerinnen ein ums andere Mal zurück in die Partie und durften am Ende sogar einen glücklichen 5:4-Sieg bejubeln.