Stehen stabil: Der 1. FC Düren kassiert keinen Treffer bei Fortuna Kölns Zweitvertretung. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Der FCD macht seinen Trainer froh Fußball-Mittelrheinliga: Der 1. FC Düren gewinnt bei Fortuna Köln II mit 2:0. Luca Lausberg gerät ins Schwärmen.

Die „brutale Aufgabe“ wurde mit Bravour gelöst. 2:0 (1:0) gewann Fußball-Mittelrheinligist 1. FC Düren zum Abschluss eines turbulenten Jahres bei Fortuna Köln II. „Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis und der Leistung der Jungs heute“, freute sich Luca Lausberg.

„Sehr gutes Pressing“ Dürens Trainer sah „Jungs, die zum Abschluss noch einmal alles rausgehauen und ein sehr gutes Pressing gespielt haben“. Dementsprechend habe die Zweitvertretung der Fortuna viel mit langen Bällen agieren müssen. „Vom Chancenverhältnis her war es ein verdienter Sieg“, bilanzierte Lausberg.

FCD-Stürmer Ali Alawie hatte sein Team in der 26. Minute in Führung gebracht. Yuri Backhaus hatte angedribbelt, den freien Raum und Raban Laux gefunden. Der schickte Alawie, der behielt im Duell mit dem Ex-Dürener Torwart Jannick Theißen die Nerven. In Durchgang zwei avancierte Alawie dann zum Doppelpacker: Sami Jaksic spielte ihn an, Dürens Stürmer legte noch einmal quer für Philipp Simon. Der scheiterte mit seinem Versuch, der Ball wurde auf der Linie geklärt und landete vor den Füßen seines Sturmkollegen. Aus fünf Metern sorgte Alawie für die Entscheidung (70.).