Der FCD hat einen Lauf, die Teutonia hat ein Déjà-vu

Fußball-Mittelrheinliga: Der 1. FC Düren bleibt zu Hause eine Macht und besiegt Teutonia Weiden mit 2:0. Auf die Gäste wartet nun ein „Sechs-Punkte-Spiel“.

„Verlieren verboten“ hatte Teutonia Weidens Sportlicher Leiter Keskin Kilic für die kommenden Partien als Parole ausgegeben. Nach der ersten Aufgabe skandierten die Fans des 1. FC Düren allerdings folgende Parole: „Niemand erobert die Westkampfbahn.“ Und konterkarierten damit die Hoffnung von Kilic.

Im ersten Duell der beiden Teams in der Fußball-Mittelrheinliga gewann der FCD mit 2:0 (1:0) und blieb damit im fünften Ligaspiel in Serie ungeschlagen. „Das ist bombastisch und war nicht abzusehen, dass die Jungs so eine rasante Entwicklung nehmen würden“, freute sich Dürens Trainer Luca Lausberg.

Die Stimmung bei seinem Gegenüber Sawwas Panagiotidis war nach dem sechsten sieglosen Ligaspiel mit erneut dezimiertem Kader natürlich anders: „Wenn du die Tore nicht machst, verlierst du verdient, das muss man ganz klar so sagen.“

Wieder die erste Chance

Der Teutonia muss es zu Beginn von Durchgang eins wie ein Déjà-vu vorgekommen sein: Wie am vergangenen Sonntag gegen Fortuna Köln II war nach einer Abtastphase die erste Chance des Gegners gleich ein Gegentreffer. Dürens Jannis Kuckertz wurde über links geschickt, hatte viel Platz und legte den Ball in die Mitte. Dort stand Marcel Olschewski goldrichtig und brachte den FCD in Führung (9.).

Der heimstarke Gastgeber hatte erst einmal mehr vom Spiel: Im Positionsspiel zirkulierte der Ball länger in den Reihen der Dürener als bei den Weidenern. Dazu war der FCD brandgefährlich nach schnellem Umschaltspiel. „Wir haben das gut gemacht und geduldig gespielt, hätten meiner Meinung nach vor der Pause mit 2:0 oder 3:0 führen müssen“, meinte Lausberg.

Die beste FCD-Möglichkeit vereitelte Teutonia-Verteidiger Fabian Brendel mit einer starken Rettungsaktion (26.). Eine weitere Gelegenheit unterband der kurz danach ausgewechselte Tamer Tuncer (35.). Ali Alawie scheiterte einmal an Teutonia-Torwart Vladislav Liharev (30.); sein zweiter Treffer wurde wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen (33.).

Nachdem die Außenspieler der Teutonia die Seiten getauscht hatten, wurden die Gäste gefährlicher: Haydar Kilic, der für den keine Sekunde spielenden Meik Kühnel die Kapitänsbinde trug, konnte einen Abpraller nach einem Freistoß nicht verwerten (25.). Weidens schönster Angriff in Durchgang eins landete bei Gael Deves, der den FCD-Torwart prüfte. Yannick Marko konnte den Ball aber an die Latte lenken (40.).

Deutlich früher als der Gastgeber war die Teutonia nach der Pause zurück auf dem Platz. Doch wieder war es der FCD, der ziemlich schnell nach Wiederanpfiff zuschlug: Torwart Marko haute den Ball einfach mal nach vorne, wo Philipp Simon ziemlich allein stand, es aber trotzdem schaffte, sich Richtung Tor zu dribbeln und auf Kuckertz abzulegen, der einschieben konnte (53.).

„Wir haben diese zwei Situationen auf unserer rechten Seite nicht in den Griff bekommen“, bemängelte Panagiotidis bei den Gegentreffern. „Alle unsere Jungs haben eine gewisse Kreativität. Aber Philipp erkennt jede Situation richtig, hatte zwar Pech im Abschluss, war aber heute wieder sehr stark“, lobte Lausberg.

Ein Pfostenschuss

Pech hatte der Gastgeber, als der eingewechselte ständige Unruheherd Bryant Baidoo nur den Pfosten traf (61.). Aufgesteckt hatte die Teutonia noch nicht; Argjend Pacollis Versuch aus der Distanz ging aber daneben (63.).

„Nach dem 2:0 sind wir nicht mehr im Plan geblieben und haben zu viel individuell probiert, statt als Mannschaft den Ball laufen zu lassen. Damit war ich nicht mehr so einverstanden“, bemängelte Lausberg. Die nächsten Gelegenheiten wurden vom FCD aber rechtzeitig gestoppt. Zweimal verpassten die Dürener das 3:0 (74./79.), konnten aber nach Schlusspfiff trotzdem mit ihren Fans feiern.

„In meinen Augen war es ein hochverdienter Sieg. Es macht großen Spaß“, sagte Lausberg mit einem Lächeln im Gesicht. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, da fehlt logischerweise die Erfahrung“, bilanzierte Panagiotidis und sprach von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ am kommenden Wochenende gegen den FC Pesch, der ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft – ein Kampf, mit dem der FCD momentan wenig zu tun hat.

Düren: Marko - Kongolo, Schütte, Backhaus - Murakami, Jaksic (90. +1 Görnitz), Laux, Olschewski (59. Kuschneruk), Kuckertz (90. Al Habaui) - Alawie (46. Baidoo), Simon (90. +1 Kostadinov)

Weiden: Liharev - Tuncer (37. Mohren), Zorbozan, Brendel, Pacolli - Peters - Deves, H. Kilic, Guncati (52. Kabuya-Badibanga), B. Kilic - Bek. Gediktas (57. Don Futi)

