Der FCA will raus aus dem Tabellenkeller Regionalliga Südwest +++ Am Freitag kommt der Bahlinger SC

Lange hat es gedauert, die Erleichterung war dafür umso größer. Der 2:1-Erfolg bei der U23 des 1.FSV Mainz vor Wochenfrist ist gleichzeitig der erste Auswärtsdreier für den FC-Astoria Walldorf gewesen. Am Freitagabend soll ein weiterer Erfolg her, er wäre eine große Hilfe dabei sich weiter aus der Abstiegszone zu entfernen. Gegner ist der Bahlinger SC (Anpfiff, 19 Uhr).

"Bahlingen ist eine mit vielen erfahrenen Akteuren gespickte Mannschaft, die immer im Mittelfeld dabei ist", sagt Matthias Born zum Kontrahenten, der zwar drei Punkte mehr, dafür aber die letzten vier Spiele verloren hat. Der FCA-Trainer kann mit Bezug zu seiner Startelf nahezu aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Marcel Carl stand nach einigen Kurzeinsätzen in Mainz zum ersten Mal von Beginn auf dem Platz und wird das vermutlich auch gegen Bahlingen zusammen mit Zehn-Tore-Stürmer Niklas Antlitz.

Außerdem überzeugten Neal Gibs und Laurin Stich in Mainz. "Laurin hat sich in den vergangenen Wochen im Training angeboten und sich so seinen Einsatz verdient", lobt Born den Innenverteidiger, der zu Saisonbeginn lange verletzt fehlte.