Der FCA nimmt Fahrt auf

Zahlreiche Gäste bei der Einweihung des Edeka Kissel SBK Kunstrasenstadions in Walldorf. – Foto: privat

Zum Ende der zweiten Vorbereitungswoche hat der Fußball-Regionalligist aufsteigende Form nachgewiesen. Das 5:0 am Samstag gegen den Oberligisten FC Nöttingen war der dritte Sieg im dritten Testspiel und gegen den bislang klassenhöchsten Konkurrenten der obendrein eindrucksvollste.

"Wir haben gemerkt, dass es am Samstag schon viel besser gewesen ist als in den beiden Partien zuvor", spannte Andreas Schön den Bogen zu den zurückliegenden Siegen beim Verbandsligisten FC Zuzenhausen (4:1) und gegen den Landesligisten SV Gimbsheim (3:1). Unter den Torschützen gegen Nöttingen taten sich erneut mehrere Neuzugänge hervor. Kenny Freßle hat bislang in jedem Testspiel getroffen, so auch zum zwischenzeitlichen 2:0 am Samstag (44. Spielminute). Die weiteren Treffer markierten Dennis Egel (38.), die Neuzugänge Matej Mijic (59.) und Samuel Wetter (85.) sowie Yannick Thermann (87.).

Nach zwei Wochen mit nur einem freien Tag geht es diese Woche nicht minder intensiv zur Sache. Von Donnerstag bis Sonntag absolvieren die Astorstädter ihr Trainingslager in Neunkirchen im Odenwald und fahren am Freitag für das Testspiel gegen den Zweitligisten zurück in die Heimat. Ab 18 Uhr gibt es dann Fußball satt für die Zuschauer im Dietmar-Hopp-Sportpark zu sehen. "Wir haben uns mit Darmstadt darauf geeinigt, 120 Minuten netto zu spielen, um allen Kaderspielern genügend Einsatzzeit geben zu können", erläutert Schön. In der Praxis bedeutet das vier Viertel zu je 30 Minuten, inklusive der bei der WM praktizierten "Hydration Breaks".