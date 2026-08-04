Der FCA holt erneut den Titel!

Bründl-Cup 2026 beim SV Haimhausen
Viel Lob gab es von den beteiligten BFV Schiedsrichtern und Mannschaften für die gute Organisation, den reibungslosen Ablauf und die freundschaftliche Atmosphäre beim SVH Bründl-Cup am 25. Juli 2026.
Darüber freute sich natürlich ganz besonders der Initiator und Hauptverantwortliche des Turniers, Felix Schiedel (SVH Techn. Leiter) und die Turnierleiter Willi und Rudi Schmeizl die zusammen mit einigen Familienangehörigen von den Trainern , Funktionsträgern sowie Spielerpartnerinnen zum erfolgreichen Gelingen des Turniers beigetragen haben.
Der Bründl-Cup ist ein „Wanderpokal“ Fussballturnier, das zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Es ist namentlich der Bründl Marienkapelle gewidmet, die sich 100 m vom SVH-Gelände befindet. Dieses Jahr sind wieder sechs Mannschaften aus dem Landkreis Dachau und Freising der SVH Einladung gefolgt, um sich vor Saisonbeginn der Punktespiele 26/27 untereinander zu messen: SV Ampermoching , SV Haimhausen , SV Hohenkammer , SV Lohhof II , SV Riedmoos, FCA Unterbruck. Dabei gab es die gute Gelegenheit, an einem Tag bei mehreren Spielen (3 x 40 Minuten) neue Spielformationen auszuprobieren oder neuen Spielern, vor allem aus der Vereinsjugend ,die Möglichkeit zu geben, bei der Herrenmannschaft Erfahrung zu sammeln. In zwei gleichwertigen Gruppen mit jeweils 3 Teams wurde die Vorrundenplatzierung ausgespielt Danach ging es in den Hauptrunden mit den Begegnungen, in denen der Dritte, der Zweite und der
Erste der Gruppe A gegen die den jeweils Dritten, Zweiten und Ersten der Gruppe B um die endgültige Turnier-Platzierung spielten. In einem heiß umkämpften Spiel der zwei Gruppenersten unterlag das SVH Team gegen den FCA Unterbruck nur mit einem knappen 1 zu 0. Der FCA Unterbruck wurde damit, wie im Vorjahr, Bründl-Cup Sieger. Das SVH Team erreichte den zweiten Platz.
Der SVH Abteilungsleiter Fussball, Josef Schmid , der sich ebenfalls über das gelungene Turnier sehr freute und sich bei allen Beteiligten herzlich bedankte, nahm zusammen mit Bründl-Cup „Chef“ Felix Schiedel die Siegerehrung vor. Der große Wanderpokal wurde zum zweiten Mal der Siegermannschaft vom FCA Unterbruck überreicht. Die kleineren Pokale gingen an das SVH Team, das den zweiten Platz erreichte und an den Drittplatzierten SV Riedmoos.
Die Schiedsrichter und die anderen Mannschaften mussten aber nicht leer ausgehen. Mit einem herzlichen Dankeschön überreichte Josef Schmid und Felix Schiedel Erinnerungsmedaillen und eine Flasche Sekt. Danach ging es zum „Apres-Bründl-Cup“ mit hervorragenden Bratwurstsemmeln, Kuchen in allen Variationen und ein breites Getränkeangebot, gut gekühlt aus dem Container.
Das alles bei stimmungsvoller Musik bis in den späten Abend.