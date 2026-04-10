Der FCA Darmstadt ist zurück im Geschäft

Darmstadt. Der Aufwärtstrend geht weiter: Der FCA Darmstadt hat nach dem Sieg gegen Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach nachgelegt und auch das Nachholspiel beim direkten Konkurrenten FC Neu-Anspach gewonnen. Dadurch verließen die Arheilger erstmals seit Langem das Tabellenende – die Zuversicht wächst, es vielleicht doch noch zu schaffen im Kampf um den Klassenerhalt. Die Arheilger überholten sogar die SG Langstadt/Babenhausen (14, und damit zwei Punkte weniger), die am Sonntag gegen RW Darmstadt nun umso mehr in der Pflicht ist.
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Dieses Gefühl kannten die Arheilger schon gar nicht mehr. Seit Monaten stand der FCA auf dem letzten Tabellenplatz. Abgeschlagen. Doch in der Winterpause baute das Team seinen Kader um, damit es noch Hoffnung im Abstiegskampf gibt. Und diese wächst Woche für Woche.
So haben die Arheilger mit dem Sieg beim direkten Konkurrenten in diesem Jahr bereits elf Punkte geholt und sich auf den drittletzten Rang emporgearbeitet. Bei nunmehr insgesamt 16 Zählern, zumal mit einer Partie weniger, ist der FCA zurück im Geschäft. Zum Viertletzten (aktuell der FC Kalbach), der wohl in die Relegation geht, sind es nur noch sechs Punkte. Der Blick auf die Tabelle lohnt sich also wieder für die Darmstädter.
„Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns – es war auch ein verdienter Sieg. Wir wussten, dass es ein ganz anderes Spiel wird als gegen Unter-Flockenbach“, sagte FCA-Trainer Luca Bergemann und fügte an: „Diesmal mussten wir mehr spielerische Akzente setzen.“ Was den Darmstädtern gelang. Schon vor der Pause gab es gute Chancen. Matheus De Lima Ferreira (57./85.) mit seinem Doppelpack und Nicolas Bleinat (87.) schossen den vierten Saisonerfolg der Arheilger schließlich heraus, die im dritten Spiel in Folge ohne Gegentreffer blieben. Auch das zeigt die Entwicklung des Teams.
Bergemann hatte jedenfalls stets an den Aufschwung seiner Mannschaft geglaubt und die Lage immer positiv beurteilt – egal, wie aussichtslos sie schien. „Es ist schon viel besser. Das gibt uns Selbstvertrauen, das gibt uns Kraft“, sagte der FCA-Coach. Er weiß aber genauso gut, dass sein Team noch längst nicht am Ziel ist. „Wir stehen nach wie vor auf einem Abstiegsplatz“, strich Bergemann heraus. So richtete sich beim FCA schnell der Fokus auf die schwere Aufgabe am Sonntag beim Tabellenzweiten Offenbach II. Auch dann werden die Arheilger wieder diszipliniert auftreten müssen, wieder anders spielen müssen als diesmal in Neu-Anspach, um erfolgreich zu sein. Zuletzt haben sie bewiesen, dass sie es können.
Jeweils ein Punkt sprang für die Konkurrenten zuletzt heraus. Und darüber hatten sich sowohl die Langstädter als auch die Rot-Weißen ordentlich geärgert. Die SG, weil sie gegen Bad Homburg in letzter Minute noch den 2:2-Ausgleich kassierte, die Rot-Weißen, weil im Derby beim FCA trotz bester Gelegenheiten nur ein 0:0 heraussprang. Ergebnisse, die beiden Teams nicht weiterhelfen. Schließlich braucht Langstadt Punkte für den Klassenerhalt, die Darmstädter, um vielleicht noch einmal ganz oben anklopfen zu können. Im direkten Vergleich starten beide also den nächsten Versuch.
Allerdings plagen die Gastgeber personelle Sorgen. „Wir müssen schauen, was geht“, formuliert es SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia vorsichtig, um zu ergänzen: „Die Rot-Weißen sind sehr spielstark. Da müssen wir in der Defensive stabil stehen.“ Ohne Ambitionen gehen die Langstädter natürlich nicht in die Partie und erinnern sich dabei ans Spiel gegen RW Frankfurt zurück, das sie gewonnen haben. „Wir haben die Rot-Weißen aus Frankfurt geschlagen, vielleicht schlagen wir ja auch die Rot-Weißen aus Darmstadt“, sagt Coppolecchia. Guttun würde es dem Tabellenvorletzten jedenfalls.
Das gilt natürlich auch für die Rot-Weißen, die als Tabellenneunter allerdings nicht in der Not sind wie die Gastgeber. „Wir stehen im Niemandsland, haben keinen Druck“, sagt Dominik Lohrer. Doch der RW-Trainer hat mit seinem Team allerdings noch Ansprüche. Eine Platzierung in den Top Sechs soll noch herausrausspringen. „Es ist daher mal wieder an der Zeit für einen Sieg. Denn wir rennen unserem Potenzial hinterher, wir müssen uns mal wieder belohnen“, so Lohrer. Dabei gibt es ein einfaches Rezept: Diesmal die Chancen konsequent nutzen.