Der FCA Darmstadt ist zurück im Geschäft

Bergemann hatte jedenfalls stets an den Aufschwung seiner Mannschaft geglaubt und die Lage immer positiv beurteilt – egal, wie aussichtslos sie schien. „Es ist schon viel besser. Das gibt uns Selbstvertrauen, das gibt uns Kraft“, sagte der FCA-Coach. Er weiß aber genauso gut, dass sein Team noch längst nicht am Ziel ist. „Wir stehen nach wie vor auf einem Abstiegsplatz“, strich Bergemann heraus. So richtete sich beim FCA schnell der Fokus auf die schwere Aufgabe am Sonntag beim Tabellenzweiten Offenbach II. Auch dann werden die Arheilger wieder diszipliniert auftreten müssen, wieder anders spielen müssen als diesmal in Neu-Anspach, um erfolgreich zu sein. Zuletzt haben sie bewiesen, dass sie es können.