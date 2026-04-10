 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Der FCA Darmstadt ist zurück im Geschäft

Verbandsligist FCA Darmstadt holt den nächsten Dreier, verlässt das Tabellenende und nährt die Hoffnung auf den Klassenerhalt +++ Die SG Langstadt erwartet RW Darmstadt

von Oliver Strerath · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Aufwärtstrend: Nach dem Sieg gegen den SV Unter-Flockenbach, nachdem dieses Foto entstand, gewann der FCA Darmstadt in der Fußball-Verbandsliga auch in Neu-Anspach und hat neue Hoffnung auf den Klassenerhalt.
Aufwärtstrend: Nach dem Sieg gegen den SV Unter-Flockenbach, nachdem dieses Foto entstand, gewann der FCA Darmstadt in der Fußball-Verbandsliga auch in Neu-Anspach und hat neue Hoffnung auf den Klassenerhalt. – Foto: Peter Henrich (Archiv)

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Süd
SG Langstadt/Babenhausen
Offenbach II
1. FCA
RW Darmstadt

Darmstadt. Der Aufwärtstrend geht weiter: Der FCA Darmstadt hat nach dem Sieg gegen Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach nachgelegt und auch das Nachholspiel beim direkten Konkurrenten FC Neu-Anspach gewonnen. Dadurch verließen die Arheilger erstmals seit Langem das Tabellenende – die Zuversicht wächst, es vielleicht doch noch zu schaffen im Kampf um den Klassenerhalt. Die Arheilger überholten sogar die SG Langstadt/Babenhausen (14, und damit zwei Punkte weniger), die am Sonntag gegen RW Darmstadt nun umso mehr in der Pflicht ist.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Echo.

Gestern, 20:00 Uhr
FC Neu-Anspach
FC Neu-AnspachFC N.-A.
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA
0
3
Abpfiff

Dieses Gefühl kannten die Arheilger schon gar nicht mehr. Seit Monaten stand der FCA auf dem letzten Tabellenplatz. Abgeschlagen. Doch in der Winterpause baute das Team seinen Kader um, damit es noch Hoffnung im Abstiegskampf gibt. Und diese wächst Woche für Woche.

So haben die Arheilger mit dem Sieg beim direkten Konkurrenten in diesem Jahr bereits elf Punkte geholt und sich auf den drittletzten Rang emporgearbeitet. Bei nunmehr insgesamt 16 Zählern, zumal mit einer Partie weniger, ist der FCA zurück im Geschäft. Zum Viertletzten (aktuell der FC Kalbach), der wohl in die Relegation geht, sind es nur noch sechs Punkte. Der Blick auf die Tabelle lohnt sich also wieder für die Darmstädter.

Am Sonntag beim Kickers Offenbach II

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach II
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA
16:00

„Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns – es war auch ein verdienter Sieg. Wir wussten, dass es ein ganz anderes Spiel wird als gegen Unter-Flockenbach“, sagte FCA-Trainer Luca Bergemann und fügte an: „Diesmal mussten wir mehr spielerische Akzente setzen.“ Was den Darmstädtern gelang. Schon vor der Pause gab es gute Chancen. Matheus De Lima Ferreira (57./85.) mit seinem Doppelpack und Nicolas Bleinat (87.) schossen den vierten Saisonerfolg der Arheilger schließlich heraus, die im dritten Spiel in Folge ohne Gegentreffer blieben. Auch das zeigt die Entwicklung des Teams.

Bergemann hatte jedenfalls stets an den Aufschwung seiner Mannschaft geglaubt und die Lage immer positiv beurteilt – egal, wie aussichtslos sie schien. „Es ist schon viel besser. Das gibt uns Selbstvertrauen, das gibt uns Kraft“, sagte der FCA-Coach. Er weiß aber genauso gut, dass sein Team noch längst nicht am Ziel ist. „Wir stehen nach wie vor auf einem Abstiegsplatz“, strich Bergemann heraus. So richtete sich beim FCA schnell der Fokus auf die schwere Aufgabe am Sonntag beim Tabellenzweiten Offenbach II. Auch dann werden die Arheilger wieder diszipliniert auftreten müssen, wieder anders spielen müssen als diesmal in Neu-Anspach, um erfolgreich zu sein. Zuletzt haben sie bewiesen, dass sie es können.

SG Langstadt/Babenhausen setzt auf stabile Abwehr

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SG Langstadt/Babenhausen
SG Langstadt/BabenhausenSG Langstadt/Babenhausen
Rot-Weiß Darmstadt
Rot-Weiß DarmstadtRW Darmstadt
15:15

Jeweils ein Punkt sprang für die Konkurrenten zuletzt heraus. Und darüber hatten sich sowohl die Langstädter als auch die Rot-Weißen ordentlich geärgert. Die SG, weil sie gegen Bad Homburg in letzter Minute noch den 2:2-Ausgleich kassierte, die Rot-Weißen, weil im Derby beim FCA trotz bester Gelegenheiten nur ein 0:0 heraussprang. Ergebnisse, die beiden Teams nicht weiterhelfen. Schließlich braucht Langstadt Punkte für den Klassenerhalt, die Darmstädter, um vielleicht noch einmal ganz oben anklopfen zu können. Im direkten Vergleich starten beide also den nächsten Versuch.

Allerdings plagen die Gastgeber personelle Sorgen. „Wir müssen schauen, was geht“, formuliert es SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia vorsichtig, um zu ergänzen: „Die Rot-Weißen sind sehr spielstark. Da müssen wir in der Defensive stabil stehen.“ Ohne Ambitionen gehen die Langstädter natürlich nicht in die Partie und erinnern sich dabei ans Spiel gegen RW Frankfurt zurück, das sie gewonnen haben. „Wir haben die Rot-Weißen aus Frankfurt geschlagen, vielleicht schlagen wir ja auch die Rot-Weißen aus Darmstadt“, sagt Coppolecchia. Guttun würde es dem Tabellenvorletzten jedenfalls.

RW Darmstadt will sich mal wieder belohnen

Das gilt natürlich auch für die Rot-Weißen, die als Tabellenneunter allerdings nicht in der Not sind wie die Gastgeber. „Wir stehen im Niemandsland, haben keinen Druck“, sagt Dominik Lohrer. Doch der RW-Trainer hat mit seinem Team allerdings noch Ansprüche. Eine Platzierung in den Top Sechs soll noch herausrausspringen. „Es ist daher mal wieder an der Zeit für einen Sieg. Denn wir rennen unserem Potenzial hinterher, wir müssen uns mal wieder belohnen“, so Lohrer. Dabei gibt es ein einfaches Rezept: Diesmal die Chancen konsequent nutzen.