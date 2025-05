Der FC Wolfenweiler/Schallstadt verpflichtet Niklas Holderer

Neuzugang Nummer fünf ist da beim Verbandsliga-Aufsteiger. Niklas Holderer wechselt an den Batzenberg zum FCW.

Niklas Holderer wechselt aus Nordbaden vom FC Mühlhausen zu den Wölfen. Von der Landesliga in Emmendingen, über viele Jahre Verbandsliga in Endingen, bis zum SV Sandhausen in die Oberliga - Holderer bringt reichlich Erfahrung mit, die er nun ins Rudel einbringen kann. "Wir freuen uns, mit Niklas einen erfahrenen und technisch sehr versierten Spieler gewonnen zu haben", vermeldete der Verein.