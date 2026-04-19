Der FC Wildsteig/Rottenbuch gewinnt beim Stresstest in Unterammergau

Hatten gut lachen: die Spieler des FC beim 4:0 in Unterammergau. – Foto: Manuel WEITER

Nach zuletzt enttäuschenden Resultaten siegt der FC mit 4:0 beim WSV Unterammergau. Roman Trainer traf doppelt für die Gäste aus Wildsteig/Rottenbuch.

Nachdem die ersten Partien 2026 bisher enttäuschend verlaufen waren, kam der gestrige Auftritt schon einem gewissen Stresstest gleich. Und der FC Wildsteig/Rottenbuch hat ihn bestanden – mit 4:0 gewann das Team in der Kreisliga 1 beim WSV Unterammergau. „Heute haben wir uns den hochverdienten Erfolg erarbeitet, auch wenn wir noch viel zu viele Chancen liegen gelassen haben“, sagte Spielertrainer Martin Hennebach.

Kampfbetont startete die Begegnung. In den ersten 20 Minuten verhängte der Schiedsrichter bereits fünf Verwarnungen, gefährliche Abschlüsse waren Mangelware. Dann jedoch passte Tobias Trainer punktgenau in den Lauf von Roman Trainer, der versenkte den Ball zum 1:0 (22.). Beim nächsten FC-Angriff landete der Ball über Tizian Henn erneut bei Roman Trainer, der den Torwart umspielte und zum 2:0 einschob (25.). Weitere Chancen von Fabian Kees, Henn und Roman Trainer folgten. Die erste WSV-Chance – ein Kopfball von Josef Klarwein (38.) – entschärfte FC-Keeper Johannes Greinwald. Bei der folgenden Ecke verfehlte Elias Hartwig das Tor knapp.

Unterammergau stemmte sich in Hälfte zwei gegen die drohende Niederlage. WSV-Torhüter Marco Diroma entschärfte auch zahlreiche Alleingänge des FC. So scheiterten Roman Trainer, Kees, Fabian Maier und Tobias Trainer. Gegen den 35-Meter-Schuss von Kees in den Torwinkel (86.) war der Keeper aber machtlos. Zum 4:0 zirkelte Fabian Maier noch einen Freistoß aus 20 Metern in die Maschen. „Das war heute ein immens wichtiger Sieg fürs unser Selbstvertrauen. Wir haben hinten nur wenig zugelassen, und bei einer besseren Chancenverwertung hätte das Resultat höher ausfallen müssen“, so Hubert Jungmann vom FC-Trainerteam.