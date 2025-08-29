Der FC Widnau unterliegt knapp dem FC Uznach

Am Dienstagabend um 20.15 Uhr empfing der FC Widnau den FC Uznach. Nach einer intensiven Partie musste sich Widnau am Ende mit 2:3 geschlagen geben.
Der Start verlief nach Wunsch für die Gastgeber: In der 5. Minute nutzte Elisabeth Dietsche einen Fehler im Spielaufbau des Gegners, als die Torhüterin den Ball zur Verteidigerin
spielte. Dietsche schaltete schnell, setzte den Fuss noch dazwischen und traf direkt zum 1:0.
Kurz darauf kam es jedoch zu einem unglücklichen Eigentor durch einen Rückpass, womit
es dann 1:1 stand. Wenig später ging Uznach mit einem weiteren Treffer in Führung und
stellte den Spielstand auf 1:2. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel konnte Widnau in der 70. Minute durch Andrea Sanchez
ausgleichen. Sie verwandelte einen Freistoss an der Strafraumgrenze direkt zum 2:2. In der
Schlussphase drängte Uznach jedoch erneut nach vorne und erzielte in der 87. Minute den
entscheidenden Treffer zum 2:3-Endstand.
Trotz einer kämpferischen Leistung blieb Widnau am Ende ohne Punkte und musste die
erste Niederlage der Saison hinnehmen.
Das nächste Spiel findet am Samstag dem 6. September 2025 Auswärts gegen den FC
Thusis/Cazis um 19:00 statt.
FC Widnau – FC Uznach 2:3
FC Widnau: Lea Spreiter, Alida Haltiner, Sarah Baumberger, Leonie Ritz, Alina Pfister, Mailin Löhrer, Iris Hutter, Emma Dietsche, Elisabeth Dietsche, Andrea Sanchez Murcia, Lenya Haltiner - Trainer: Patrick Haltiner
FC Uznach: Jana Stüssi, Carmen Brunner, Naomi Grisoni, Olivia Hinder, Nina Kuster, Sarina Eicher, Chantal Kraft, Céline Schnider, Michaela Steiner-Giger, Michelle Rubli, Sandra Jud - Trainer: Arno Landolt - Trainer: Giuseppe Bartolotta
Tore: 1:1 , 1:2 , 1:0 Elisabeth Dietsche (5.), 2:2 Andrea Sanchez Murcia (70.), 2:3 (87.)