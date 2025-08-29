Der FC Widnau unterliegt knapp dem FC Uznach

Am Dienstagabend um 20.15 Uhr empfing der FC Widnau den FC Uznach. Nach einer intensiven Partie musste sich Widnau am Ende mit 2:3 geschlagen geben.

Der Start verlief nach Wunsch für die Gastgeber: In der 5. Minute nutzte Elisabeth Dietsche einen Fehler im Spielaufbau des Gegners, als die Torhüterin den Ball zur Verteidigerin

spielte. Dietsche schaltete schnell, setzte den Fuss noch dazwischen und traf direkt zum 1:0.

Kurz darauf kam es jedoch zu einem unglücklichen Eigentor durch einen Rückpass, womit

es dann 1:1 stand. Wenig später ging Uznach mit einem weiteren Treffer in Führung und

stellte den Spielstand auf 1:2. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel konnte Widnau in der 70. Minute durch Andrea Sanchez

ausgleichen. Sie verwandelte einen Freistoss an der Strafraumgrenze direkt zum 2:2. In der

Schlussphase drängte Uznach jedoch erneut nach vorne und erzielte in der 87. Minute den

entscheidenden Treffer zum 2:3-Endstand.

Trotz einer kämpferischen Leistung blieb Widnau am Ende ohne Punkte und musste die

erste Niederlage der Saison hinnehmen.

Das nächste Spiel findet am Samstag dem 6. September 2025 Auswärts gegen den FC

Thusis/Cazis um 19:00 statt.