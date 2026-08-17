Der FC Widnau startet mit einer knappen Niederlage

Das Team des FC Widnau 2026/27 – Foto: Pressestelle FC Widnau

Der FC Uzwil empfing den FC Widnau am Sonntag, 16.08.2026, um 11.00 Uhr zum Saisonauftakt. Bei warmen Sommertemperaturen entwickelte sich ein spannendes Auswärtsspiel, welches Uzwil schlussendlich leider mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Widnau startete engagiert in die Partie und erspielte sich bereits früh einige gute Chancen. In der 12. Minute gelang Uzwil jedoch der Führungstreffer zum 1:0. Die Widnauerinnen liessen sich davon nicht entmutigen und kämpften weiter um jeden Ball. Trotz gutem Willen und viel

Einsatz wollte der Ausgleich vor der Pause allerdings nicht gelingen. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Uzwil nach einem Eckball in der 41. Minute auf 2:0.

Nach der Pause zeigte Widnau weiterhin grossen Teamgeist und versuchte, den Rückstand aufzuholen. Wir kamen immer wieder zu Möglichkeiten und drängten auf den Anschlusstreffer. Das Glück war an diesem Vormittag jedoch nicht auf unserer Seite. Erst in

der 88. Minute gelang Lenya nach einem schönen Zuspiel von Michelle der verdiente

Anschlusstreffer zum 2:1.

In den Schlussminuten warf Widnau nochmals alles nach vorne und kämpfte bis zum Abpfiff

um den Ausgleich. Trotz grossem Einsatz und weiteren Chancen blieb der zweite Treffer

jedoch aus. Somit musste sich Widnau zum Saisonauftakt auswärts knapp mit 2:1

geschlagen geben. Trotz der Niederlage kann das Team auf einen engagierten Auftritt und

viel Teamgeist zurückblicken und wird beim nächsten Spiel erneut alles geben.

Das nächste Spiel findet am Samstag, 22.08.2026, um 19.00 Uhr statt. Dort treffen wir im

Schweizer Cup auf den 1.Ligisten Eschenbach. Kommt doch alle auf Aegeten und unterstützt

uns!