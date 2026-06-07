Der FC Widnau schlägt Rapperswil mit 2:1

Unser FC Widnau gewann das Heimspiel gegen den FC Rapperswil mit 2:1 und holte sich drei wichtige Punkte.

Trotz des heissen Wetters startete Widnau gut ins Spiel und versuchte von Anfang an, Druck nach vorne zu machen. Beide Teams kämpften um jeden Ball. Kurz vor der Pause gelang Widnau die Führung. In der 42. Minute traf Mailin Löhrer zum 1:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeit. Nach der Pause legte Widnau gleich nach. In der 49. Minute spielte Lenya Haltiner eine perfekte Flanke in den Strafraum, die Alina Pfister zum 2:0 verwertete.

Rapperswil gab jedoch nicht auf und konnte in der 67. Minute auf 2:1 verkürzen. Danach wurde das Spiel nochmals spannend, doch Widnau kämpfte trotz der hohen Temperaturen bis zum Schluss füreinander und verteidigte die Führung erfolgreich.