Der FC Widnau gewinnt erneut

Der FC Münsterlingen empfing den FC Widnau am Samstag um 19.15 Uhr. Widnau konnte das Spiel schlussendlich 1:3 (1:1) für sich entscheiden.

Das Spiel begann temporeich und Widnau versuchte mit Druck nach vorne zu spielen. In der 34. Minute ging Münsterlingen allerdings durch ein Eckballtor in Führung. Widnau reagiert

sofort und glich nur drei Minuten später zum 1:1 durch Andrea Sanchez aus. Der Spielstand von 1:1 blieb bis zur Pause.

Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Gäste das Spiel immer mehr. In der 64. Minute gelang Widnau dann der Führungstreffer durch Emma Dietsche, nach einer schön kombinierten Aktion über die linke Seite. Münsterlingen bemühte sich weiterhin den Ausgleich zu erzwingen, doch Lisbi Dietsche nutzte in der 77. Minute eiskalt eine weitere Möglichkeit aus und erhöhte auf 1:3. In der Schlussphase wurde es nochmals spannend, allerdings änderte sich nichts mehr am Resultat. Es blieb bei einem 1:3. Widnau gewann also auch ihr zweites Spiel und bestreitet am Dienstag 26.08.2025 ihr nächstes Heimspiel gegen Uznach.