Der FC Widnau feiert hitzigen Auswärtssieg in Rapperswil

Am Sonntag um 16.00 Uhr traf der FC Widnau auswärts auf den FC Rapperswil-Jona. In einem intensiven Spiel setzte sich Widnau knapp mit 0:1 durch und konnte drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ruhig. Der FC Widnau kam zu vielen Tormöglichkeiten, doch sie konnten sich durch gute Paraden der gegnerischen Torhüterin nicht ganz durchsetzen. Das Spiel war von vielen Zweikämpfen geprägt. Es kam zu mehreren Verwarnungen auf beiden Seiten. Allein drei Gelbe Karten (in der 50., 58. und 92. Minute) gab es auf unserer Seite. Ob fair oder nicht sei dahingestellt. Mit einem 0:0 ging es schliesslich in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung hart umkämpft. Es war ein Hin und Her, auch wenn der FC Widnau klar überlegen war. In der 85. Minute gelang Widnau dann der entscheidende Treffer: Michelle Walt gewann im Strafraum einen Zweikampf gegen die gegnerische Torhüterin und eine Verteidigerin, eroberte den Ball und schoss zum 0:1 ein.

Rapperswil drängte in den letzten Minuten nochmals auf den Ausgleich, konnte sich aber keine klare Chance mehr erarbeiten. Nach einer hektischen Schlussphase blieb es beim knappen 0:1-Erfolg für den FC Widnau, der damit einen weiteren wichtigen Sieg feierte.

Das nächste Spiel findet am Sonntag, dem 26.10., zuhause hier auf den Aegeten gegen den FC Frauenfeld statt. Komm doch vorbei!