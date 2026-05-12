Der FC Widnau dreht das Spiel eindrucksvoll

Der FC Widnau empfing den FC Bühler am Sonntagmorgen um 11:30 Uhr zum Heimspiel. In einer intensiven und körperbetonten Partie setzte sich Widnau am Ende mit 4:2 (0:1) durch.

Die Partie begann ausgeglichen, wobei beide Teams früh in die Zweikämpfe gingen. Widnau versuchte immer wieder spielerische Lösungen zu finden, während Bühler vor allem mit langen Bällen dagegenhielt. Trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es lange torlos. In der 34. Minute passierte den Gastgeberinnen dann allerdings ein unglückliches Eigentor, welches Bühler mit 0:1 in Führung brachte. Widnau versuchte noch vor der Pause zu reagieren, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr aufholen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Widnau allerdings eine starke Reaktion und erwischte einen perfekten Start in die zweite Halbzeit. In der 52. Minute begann die Aufholjagd: Nach einem schönen Zuspiel von Lenya kam Michelle Walt zum Abschluss und traf zum verdienten Ausgleich. Nur eine Minute später doppelte Michelle Walt erneut nach, nachdem sie im Strafraum an den Ball kam und souverän zum 2:1 verwandelte.

Widnau spielte nun mit viel Selbstvertrauen weiter nach vorne und setzte Bühler stark unter Druck. In der 55. Minute machte Michelle Walt ihren Hattrick fertig, als sie sich durch die Verteidigung durchsetzte und sicher zum 3:1 abschloss. Auch danach blieb Widnau die spielbestimmende Mannschaft. In der 79. Minute sorgte Michelle Walt mit ihrem vierten Treffer des Tages für die Entscheidung und erhöhte auf 4:1.

Kurz vor Schluss gelang Bühler in der 81. Minute noch ein weiterer Treffer, welcher gleichzeitig das letzte Tor der Partie bedeutete. Am Ende durfte sich Widnau nach einer starken zweiten Halbzeit über einen verdienten 4:2-Heimsieg freuen.