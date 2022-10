Mit einem Sieg in Schwarzhofen würde der TSV Detag Wernberg (hier in orange-schwarz) am Nachbarn vorbeiziehen. – Foto: Josef Trummer

Der FC Wernberg will in Raigering nachlegen Nach zwei Siegen hintereinander visiert die Zechmann-Truppe einen weiteren Dreier an.

Zudem treffen sich am Sonntag der SV Schwarzhofen und der TSV Detag Wernberg zum Landkreisderby.

Morgen, 16:00 Uhr SV Raigering SV Raigering FC Wernberg FC Wernberg 16:00 PUSH

Durch die zwei Siege gegen den SV Etzenricht und den SV 08 Auerbach konnte sich der FC Wernberg erst einmal aus der Abstiegszone befreien. Dementsprechend erleichtert war natürlich auch Trainer Christian Zechmann, nachdem in den Spielen zuvor vieles anders gelaufen ist, als er sich das erhofft hatte. „Der Trend ging in den letzten Spielen deutlich nach oben, auch schon zuvor gegen Weiden II, wo wir noch verloren hatten.“ Im Spiel gegen den starken Aufsteiger aus Auerbach führten die Grün-Weißen nach einer Stunde bereits mit 4:1, am Ende wurde es allerdings noch einmal spannend. „Nach dem 4:3-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit sind wir wieder ins alte Muster zurückgefallen und hatten Angst, einen Fehler zu machen. Am Ende ist es zum Glück noch gut ausgegangen“, blickt Zechmann zurück. Im Gastspiel beim SV Raigering erwartet der Coach allerdings wieder einen konzentrierten Auftritt über die gesamte Spielzeit. Auch wenn die „Panduren“ seit letzter Woche auf den letzten Platz abgerutscht sind, wird beim FCW niemand den Gegner unterschätzen. Dennoch ist es das klare Ziel, einen weiteren Dreier nachzulegen, um den Abstand auf die Abstiegszone zu vergrößern. Verzichten muss Christian Zechmann allerdings auf Maximilian Schatz, der sich eine Schulterverletzung zugezogen hat.





Dank einer couragierten Leistung entführte der SV Schwarzhofen am letzten Wochenende überraschend einen Punkt aus Luhe-Wildenau. Und das, obwohl die Blau-Weißen Mitte der zweiten Halbzeit schon mit 0:2 zurücklagen. „Das zeigt, dass die Moral in der Mannschaft stimmt. Beim Spitzenreiter dann nochmal zurückzukommen, verdient Respekt“, war Interimstrainer Christoph Danner zufrieden. Dennoch fordert er im Derby gegen den TSV Detag Wernberg, die zu vielen individuellen Fehler abzustellen, um die Sieglos-Serie nach sieben Partien endlich zu beenden.



Einen Sieg bräuchte allerdings auch der Gegner aus Wernberg, denn der TSV steht aktuell auf einem Abstiegsplatz. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage gegen Grafenwöhr, wo allerdings mehr drin gewesen wäre. „Wir haben kaum zwingende Chancen zugelassen und hätten selbst in Führung gehen können. Von daher war der K.O. kurz vor dem Ende natürlich extrem bitter“, so Trainer Josef Holler. Dennoch müsse seiner Elf klar jetzt sein, was sie in Schwarzhofen erwartet und wie wichtig diese Partie ist: „Wir werden dort nur bestehen können, wenn sich jeder fokussiert auf das Spiel vorbereitet und jeder bereit ist, alles zu geben.“ Personell wird es bei „Detag“ allerdings nicht leichter, denn Simon Polster (schwere Knieverletzung) und Fabio Schmidt (berufliche Gründe) werden voraussichtlich für die restliche Saison ausfallen.



Das Fazit ist: Für beide Kontrahenten steht viel auf dem Spiel; beide müssen gewinnen, um nicht zu sehr in den Abstiegsstrudel zu geraten. Das verspricht ein intensives und spannendes Derby.