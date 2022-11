Der FC Welzheim 06 zu Gast in Steinbach

Nach einem ernüchternden 3:3 gegen den TSV Sechselberg am vergangenen Spieltag, geht es für die Mannschaft von Benic und Folter am kommenden Sonntag nach Steinbach. Dort trifft man auf die zweite Vertretung des dort ansässigen Bezirksligisten. Diese belegt derzeit den vorletzten 15. Tabellenplatz und konnte in den letzten drei Begegnungen keinen einzigen Zähler einfahren. Dementsprechend groß sind die Hoffnungen, gegen den Favorit aus Welzheim den derzeitigen Abwärtstrend zu beenden und damit den ersten Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld zu machen. Der Gast hingegen verfolgt derweil ganz andere Ansprüche. Nachdem in den vergangenen Wochen ein gewisser Leistungsabfall zu verzeichnen war, möchte man mit einem deutlichen Sieg das nötige Selbstvertrauen zurückerlangen, um noch vor der Winterpause an die Tabellenspitze springen zu können.

Mittelfeldspieler Kevin Kröning blickt zuversichtlich auf die kommende Partie: „Auch wenn unser Leistungsniveau seit dem Spiel gegen den VfR Murrhardt einen deutlichen Knick erfahren hat, bin ich überzeugt davon, dass wir diese Phase mit einem guten Spiel in Steinbach beenden und voller Zuversicht auf die noch anstehenden Begegnungen vor der Winterpause blicken können. Mit dem SV Steinbach II erwartet uns ein Gegner, den ich vor der Saison nicht am unteren Tabellenende gesehen hätte und der gegen uns in der letzten Saison gezeigt hat, dass er vor heimischer Kulisse nie aufgibt, egal wie aussichtslos die Lage sein mag. Daher müssen wir über 90 Minuten konsequent unsere Leistung abrufen und dürfen dem Gegner keine Luft zum Atmen geben.“