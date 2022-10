Der FC Welzheim 06 zu Gast in Backnang

Nachdem der FC Welzheim 06 I am vergangenen Sonntag seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste, möchte dieser nun Wiedergutmachung betreiben und im Idealfall eine neue Siegesserie starten.

Auf fremdem Boden trifft man auf den Bezirksliga-Absteiger Großer Alexander Backnang, der derzeit den sechsten Tabellenplatz belegt. Nach mäßigem Start in die neue Spielzeit konnte sich der Gastgeber mittlerweile fangen und ist nun seit vier Spielen ungeschlagen. Hinzu kommt, dass die kommende Begegnung die allererste Partie auf dem neuen Geläuf des Vereins ist, nur ungerne möchte man die Einweihung des Platzes mit einem negativen Erlebnis in Verbindung setzen. Daher werden die Hausherren alles in die Waagschale werfen, um dem Favorit aus Welzheim ein Bein zu stellen. Dieser hingegen hat sich trotz einiger Ausfälle fest vorgenommen, die Pleite der Vorwoche mit einem Auswärtssieg vergessen zu machen. Durch ein günstiges Ergebnis im Parallelspiel könnte sogar der erneute Sprung an die Tabellenspitze im Rahmen des Möglichen sein. Doch zuerst gilt es, sich auf die eigene Leistung zu konzentrieren und eine ähnlich geschlossene Mannschaftsleistung, wie im letzten Auswärtsspiel abzurufen.





Stürmer David Solakovic blickt folgendermaßen auf das nächste Spiel:

„Für uns ist es in dieser Partie umso wichtiger, Charakter zu zeigen und unabhängig von der letzten Begegnung so weiter zu machen, wie wir die Saison begonnen haben. Rückschläge wird es immer geben, doch die Reaktion ist jetzt entscheidend. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und mit dem Großer Alexander Backnang, einen Gegner, den man nicht richtig einschätzen kann. Doch ich bin mir sicher, wenn fokussierte 15 Mann auf dem Platz stehen und wir unsere gewöhnliche Leistung abrufen, werden wir am Sonntag die nächsten 3 Punkte einfahren.“