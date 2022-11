Der FC Welzheim 06 will die Tabellenführung

Zwei Wochen nach dem furiosen 8:3 Heimsieg über den TAHV Gaildorf gastiert der FC Welzheim 06 I am kommenden Sonntag bei der SKG aus Erbstetten.

Obwohl der Gast aufgrund der aktuellen Tabellensituation als Favorit in die Partie geht, sind die Hausherren unter keinen Umständen zu unterschätzen. Neun Punkte aus den letzten drei Spielen sprechen eine deutliche Sprache und sind ein Indiz dafür, was die Welzheimer am Wochende erwartet. Um auch diese Hürde erfolgreich zu nehmen, stellte das Trainerteam um Benic & Folter die Mannschaft auf eine intensive und zweikampflastige Partie ein, die höchste Konzentration über die gesamte Spielzeit erfordert. Wenn es dem Gast gelingt, nahtlos an die zweite Hälfte gegen Gaildorf anzuknüpfen und erneut die eigene Offensivstärke unter Beweis zu stellen, dann wird auch der formstarke Tabellensechste aus Erbstetten vor eine große Herausforderung gestellt. Erfüllt man die eigenen Hausaufgaben, ist auch an diesem Spieltag der Sprung an die Tabellenspitze möglich.

Top-Torjäger Solakovic blickt voller Zuversicht auf die nächste Begegnung: