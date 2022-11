Der FC Welzheim 06 möchte sich an der Spitze festbeißen

Am kommenden Sonntag empfängt der FC Welzheim 06 I den TAHV Gaildorf zum 12. Spieltag der laufenden Kreisliga A2-Saison.

Blickt man auf die vergangenen beiden Heimspiele wird eins klar - ein Punkt aus zwei Partien lässt sich nicht mit den Welzheimer Aufstiegsambitionen vereinen. Um das Entstehen einer Heimschwäche im Keim zu ersticken, gilt es für die Mannschaft von Benic und Folter, sich im Duell gegen den Tabellenelften aus Gaildorf durchzusetzen und nach einmonatiger Abstinenz den nächsten Dreier vor heimischer Kulisse einzufahren. Zieht man allerdings die vergangene Saison mit in die Betrachtung, dann wird deutlich, dass dies keinesfalls ein einfaches Unterfangen werden wird.

Spielertrainer Luka Benic: „ Wir sind anfangs nicht gut ins Spiel reingekommen, da wir viele 2. Bälle verloren haben. Das lag unteranderem an einer neuen Aufstellung und 3 Mittelfeldspielern im Zentrum, dass zu Beginn noch nicht eingespielt war. Nichtsdestotrotz haben wir keine Chance zugelassen und uns auch eine Führung erarbeitet. In der zweiten Halbzeit lief es dann deutlich besser im Mittelfeld und wir konnten unser Spiel mehr und mehr durchsetzen. Leider kassierten wir durch eine einzige Chance den Gegentreffer, haben uns aber nicht unterkriegen lassen und genauso weiter gemacht. Wie auch bei allen anderen Spielen, machen unsere Auswechselspieler wieder den Unterschied und so konnten wir in den letzten Minuten entscheidend reagieren und noch eine deutliche Führung herausspielen. Besonders der Wille, bis zur 90. Minute alles zu geben, trägt sich immer positiv auf unsere Ergebnisse aus, wodurch wir auch viele Spiele erst in den letzten 15 Minuten entscheiden, wo unser Gegner meistens keine Luft mehr hat.“