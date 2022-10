Der FC WELZHEIM 06 ll im Loch

Was auf dem Papier ein Spitzenspiel sein sollte, stellte sich in der Realität als kampfbetonte Partie mit zweifelhaften Schiedsrichter-Entscheidungen heraus.

Der Gastgeber aus Althütte kam gut aus der Kabine und konnte sich bereits früh in der Partie mit zwei Treffern belohnen (14./25.).

Das Team von Trainer Stefan Gerosa ließ den Kopf allerdings nicht hängen und konnte noch vor der Halbzeit in Person von Asil auf 2:1 verkürzen (31.). Doch wie in Hälfte eins spielte sich auch in Halbzeit zwei der Großteil des Spiels in der gefahrenfreien Zone ab. Dann war es erneut der Gastgeber, der doppelt zuschlug (63./73.), ehe Baier für die Gäste noch Ergebniskosmetik betrieb (82.)

Mit dem 4:2 in Althütte setzt es die dritte Pleite in Folge für den FC Welzheim 06 II. Diesen Abwärtstrend möchte man am kommenden Sonntag gegen den Tabellennachbar SGM Sulzbach-Laufen III/TSF Gschwend ll beenden.