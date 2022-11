Der FC Welzheim 06 lässt die Punkte liegen

Mit dem Ziel vor Augen, noch vor der Winterpause an die Tabellenspitze zu klettern, ging es für den FC Welzheim 06 I am letzten Sonntag zur SKG nach Erbstetten.

Obwohl das Team von Benic & Folter grundsätzlich dafür bekannt ist, die ersten Minuten der Partie zu verschlafen, ging man bereits in Minute 6, mit dem frühsten Welzheimer Treffer dieser Spielzeit, durch Dyrska in Führung. Lang ließen die Hausherren den Rückstand nicht auf sich sitzen und glichen nur vier Minuten später per Foulelfmeter aus. Mit dem Ausgleich machte sich ungewohnte Verunsicherung in den Welzheimer Reihen breit. Während das eigene Spiel weiter an Qualität verlor, errang der Gastgeber immer mehr Anteile und