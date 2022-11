Der FC Welzheim 06 II meldet sich mit einem Sieg zurück

Nach einem zuletzt spielfreien Wochenende rollte der Ball auch für die zweite Mannschaft des FC Welzheim 06 wieder. Vor heimischer Kulisse empfing das Team von Trainer Stefan Gerosa den SK Fichtenberg II.

Es sollte eine schleppende Partie werden, in der die Hausherren aber stets die Kontrolle über das Spiel behielten. Dennoch war es Gast, der in Minute 33 durch einen Konter in Führung gehen konnte. Kurz vor der Pause glückte dem Gastgeber in Person von M.Handlos dann der Ausgleichstreffer (40.).

Zum Anpfiff der zweiten Halbzeit fuhr der FC Welzheim 06 II einen Gang hoch und konnte sich durch D.Heinrich (51.), D.Baier (63.) und S.Asil (64.) binnen 15 Minuten eine 3-Tore Führung herausspielen. Die Gäste konnten