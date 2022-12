Der FC Welzheim 06 hat etwas gutzumachen

Obwohl die enttäuschende 4:3 Pleite in Erbstetten allen Beteiligten noch schwer im Magen liegt, steht mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Oberrot am kommenden Sonntag schon die nächste Begegnung vor der Tür. Während man vor dem letzten Spieltag noch die Herbstmeisterschaft als Ziel ausgerufen hatte, wird der FC Welzheim 06 I in den nächsten zwei Begegnungen alles daran setzen müssen, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Demnach kann gegen den Tabellenelften aus Oberrot nichts anderes als die volle Punktausbeute der Anspruch sein. Dieser konnte aus den vergangenen drei Partien keinen Zähler einfahren, darf auf heimischem Geläuf aber unter keinen Umständen unterschätzt werden. Denn was eine eingespielte, zweikampfstarke Mannschaft vor heimischer Zuschauerschaft bewirken kann, sollte den Welzheimer spätestens seit vergangener Woche bewusst sein. Daher muss es dem Team von Benic & Folter gelingen, die angestaute Wut in Siegeswillen und Pflichtbewusstsein zu kanalisieren, um in Oberrot bestehen zu können.

Mittelfeldmann Carlos Widmann: „Trotz der Niederlage am vergangenen Sonntag denke ich dass die Stimmung in der Mannschaft noch sehr gut ist, trotzdem sollten wir den Gegner nicht unterschätzen, uns erwartet ein ähnliches Spiel wie vergangene Woche, mit einem Gegner aus dem Tabellen Mittelfeld. Ich denke wenn wir es schaffen unsere Leistung auf den Platz zu bringen sollten wir am Sonntag die 3 Punkte mit nach Hause nehmen und können dann mit Rückenwind in den letzen Spieltag der Hinrunde gehen“