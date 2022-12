Der FC Welzheim 06 geht im Spitzenspiel unter

Zum letzten Mal im Jahr 2022 rollte am vergangenen Sonntag der Ball an der Tannwiese. Der FC Welzheim 06 I empfing den Tabellenersten aus Murrhardt zum Spitzenspiel.

Von Beginn an war die Brisanz der Partie spürbar. Besser damit klarzukommen schien zuerst der Gastgeber, der sich früh mehrere gute Gelegenheiten nach Umschaltaktionen erspielte. Im Laufe der ersten Hälfte fanden auch die Gäste ihren Weg ins Spiel und konnten sich in Minute 33 durch einen unhaltbaren Distanzschuss mit 0:1 in Führung bringen. An der Statik des Spiels änderte dieser Treffer allerdings nichts. Die Hausherren spielten weiter mutig nach vorne und erzielten zehn Minuten später in Person von Solakovic den gerechten Ausgleich. Nach der Pause zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Während der Gastgeber das Spiel weitestgehend kontrollierte, lauerten die Gäste auf Kontersituationen. Eine strittige Elfmeterentscheidung in Minute 65 veränderte die Dynamik des Spiels maßgeblich, das Ergebnis war die erneute Führung für den Ligaprimus. Mit dem Gegentor kippte das Spiel in Richtung der Gäste, die nur wenige Minuten später per Slapstick-Treffer auf 1:3 erhöhten (73.). Das die Hausherren in der Folge nochmal alles daran setzten, zurück ins Spiel zu finden, wurde in Minute 90 eiskalt mit dem 1:4 bestraft.