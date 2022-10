Der FC Welzheim 06 dreht die Partie

Am 9. Spieltag der laufenden Kreisliga A2-Saison ging es für den Zweitplatzierten aus Welzheim zum Großen Alexander nach Backnang.

Entgegen den meisten Erwartungen, waren es die Hausherren, die im ersten Spiel auf neuem Geläuf die Kontrolle übernahmen und verunsicherte Welzheimer bis an den eigenen Strafraum zurückdrängen konnten. Doch aus der anfänglichen Druckphase befreiten sich die Gäste allen voran in Person von Wenzel, der ein ums andere Mal für Gefahr vor dem Tor des Gastgebers sorgte, bis er sich in Spielminute 24 aufmerksam zeigte und einen kapitalen Fehlpass des Gegners zum 0:1 ausnutzte. Allzu lange hielt die Führung des Favoriten allerdings nicht an, denn bereits fünf Minuten später glichen die Hausherren nach einem Eckball mit 1:1 aus. Es folgte eine Phase, in der sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisierten und beim Stand von 1:1 in die Halbzeitpause verabschiedeten. Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit zeichnete sich ein ähnliches Bild ab, wie zu Beginn der ersten Hälfte. Der Gastgeber erwischte den besseren Start und konnte zehn Minuten nach Wiederbeginn mit 2:1 in Führung gehen. Für mehrere Minuten sah alles danach aus, als wären die Gäste aus Welzheim nicht mehr in der Lage, noch etwas am Ausgang der Partie zu verändern, bis Kapitän Dyrska durch einen folgenschweren Fehler des Backnanger Schlussmanns den 2:2 Ausgleich markieren konnte (67.). Nur eine Minute später leistete sich die Hintermannschaft der Hausherren eine erneute Unkonzentriertheit, die von Solakovic sofort mit dem 2:3 für die Gäste bestraft wurde. Mit der Führung im Rücken spielte sich der Favorit aus Welzheim in einen Rausch und profitierte einmal mehr von der hohen Qualität der eigenen Bank. Einwechselmann Gantner trug mit seiner Vorarbeit auf Solakovic maßgeblich zum 2:4 bei (81.) und hatte wenigen Minuten später beim Treffer von Joker Hoppe (88.) ebenfalls seine Aktien im Spiel. Den Schlusspunkt setzte Wenzel, der einen Eckball von Dyrska mustergültig per Kopf im Netz unterbrachte (90.).

Spielertrainer Marc Folter: „In der Anfangsphase haben wir leider alles vermissen lassen, was uns die letzten Spiele stark gemacht hat. Ungenauigkeiten wie Fehlpässe haben sich gehäuft und ingesamt waren wir sehr unorganisiert. Nachdem wir jedoch die Anfangsnervosität abgelegt haben, konnten wir uns einige Chancen erspielen, die wir aber, wie so oft, nicht ausgenutzt haben. Das rächte sich mit einem 2:1 Rückstand nach einem Standard.