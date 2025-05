Der FC Welheim macht den nahezu perfekten Aufstieg klar

Schon zur Pause war das Duell entschieden. Ramazan Akyüz sorgte mit dem Führungstreffer für die Löwen in der fünften Minute für einen echten Blitzstart. Für ihn war es bereits der 44. Treffer in der laufenden Spielzeit, was ihn zum unangefochtenen Torjäger in der Kreisliga B, Gruppe 1, macht. Sein Mannschaftskamerad Mert Ata legte kurz darauf den zweiten Torerfolg nach und lenkte die Weichen noch in der Anfangsphase auf Sieg (14.). Spätestens mit dem Tor zum 3:0 durch Pascal Patrick Kaluza war die Vorentscheidung gefallen (22.), Abbas Jaafar legte noch vor der Pause das 4:0 nach (37.). Für ihn war es Saisontor Nummer 19. Der BVO, nur mit einem Auswechselspieler angereist, kam nach der Pause nicht mehr zurück auf das Spielfeld. Folgerichtig brach der Unparteiische die Begegnung ab und sorgte so für eine leicht verfrühte Aufstiegsfeier.

Nahezu perfekte Spielzeit