Der FC Weisingen und Matthias Eckart gehen getrennte Wege

– Foto: FCW/Aumiller

Aufgrund der derzeitigen sportlichen Talfahrt traf der Kreisklassist Ende Oktober die Entscheidung, sich von Trainer Matthias Eckart im gegenseitigen Einvernehmen zu trennen. Der Übungsleiter wurde vor dem Training von den Verantwortlichen darüber in Kenntnis gesetzt und konnte sich noch persönlich von Mannschaft verabschieden. Abteilungsleiter Dominik Myrczik dankte Eckart, der die Mannschaft im Sommer 2024 nach zwei Abstiegen in Folge übernommen hatte und den direkten Wiederaufstieg im Juni 2025 schaffte, für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. “Wir wünschen Matthias für die persönliche und sportliche Zukunft alles erdenklich Gute”, so Myrczik.

Als Zwischenlösung wird Max Junghanns die Verantwortung für das Schlusslicht übernehmen. Junghanns schnürte jahrelang die Fußballstiefel für den den FCW und musste nach mehreren schweren Knieverletzungen seine aktive Karriere frühzeitig beenden. Vor dem Zusammenschluss der FCW-Reserve mit dem SV Holzheim war Junghanns bereits als Trainer der zweiten Mannschaft tätig – außerdem ist er Mitglied der erweiterten Abteilungsleitung. Er wird am Sonntag beim Heimspiel gegen Burgau seine ersten Amtshandlungen folgen lassen.