Der FC Wangen verpflichtet 19-jährigen - Housein schon mit 18 Treffern

Die Form beim Landesligisten zeigt derzeit eindeutig nach oben, in den letzten fünf Spielen gab es vier Siege (4:1 SV Ochsenhausen, 4:0 FV Ravensburg, 4:0 FC Albstadt und 3:0 FV Olympia Laupheim) nur eine Niederlage (1:3 VfB Friedrichhafen). Mit ingesamt 41 Punkte ist Wangen aktuell nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz, den immer noch der TSV Heimenkirch belegt, entfernt.

Einen großen Anteil an dieser Serie hat auch der erfahrene Mittelfeldspieler Okan Housein. Zuletzt erzielte der 32-jährige am vergangen Wochenende im Spiel gegen den SV Ochsenhausen einen Hattrick. In der bisherigen Spielzeit kommt er in 17 Spielen auf 18 Tore und drei Vorlagen, das bedeutet in der Torjägerliste der Landesliga Staffel 4 den dritten Platz. Laut FuPa-Datenbank erzielte Housein in seiner gesamten Zeit beim FC Wangen 102 Tore in 217 Spielen und stand auch schon 36 mal in der Elf der Woche.



Heute um 15 Uhr steht für den FC Wangen das Spiel beim SV Baindt an, bevor es am kommenden Samstag erneut Auwärts zum TSV Harthausen/Scher geht (Spielbeginn 15:30 Uhr). Die Möglichkeit den Relegationsplatz in den verbleibenden sieben Spielen noch zu ereichen ist auf jeden Fall da. Trainer Joachim Bauer, der den FC Wangen seit der Winterpause coacht, kann das vom Verein ausgegebene Sasionziel "oben mitspielen" bisher sehr gut umsetzen.