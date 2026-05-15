Auch gegen den direkten Tabellennachbarn FC Bad Bellingen kam der FC Waldkirch (in den blauen Trikots) nicht über eine Punkteteilung (1:1) hinaus. – Foto: Matthias Konzok

Drei Spieltage vor Saisonende hat der FC Waldkirch kein gutes Blatt mehr auf der Hand. Welche Möglichkeit hat das Team von Josip Andris und Maximilian Scheer, dem Abstieg aus der Landesliga zu entgehen?

Der FC Waldkirch steht in der Schlussphase der aktuellen Landesliga-Saison buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Die Mannschaft belegt mit 19 Punkten und einer Tordifferenz von minus 39 den 14. Tabellenplatz. Dem einstigen Verbandsligisten droht der Absturz in die Bezirksliga.

Wie konnte es dazu kommen? Ein Grund war die Umstrukturierung der Mannschaft nach dem Verbandsliga-Abstieg in der vergangenen Saison. Das frisch zusammengestellte Team inklusive dem neuen Trainer Tom Brockhöft fand nicht so rasch zusammen wie erhofft. Daraus resultierend, blieben die Erfolge aus. Weiterlesen: Der FC Waldkirch vor dem Schlussspurt in der Landesliga (BZ-plus)