Der FC Uster setzt auf eine interne Lösung Neue Lösung beim interregionalen Zweitliga-Klub bekannt von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser

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Der FC Uster hat die Nachfolge auf der Trainerposition seiner ersten Mannschaft geregelt. Ab der kommenden Saison übernimmt Daniele Demasi das Team des Interregio-Klubs. Er tritt die Nachfolge von Etienne Scholz an, der den Verein nach viereinhalb Jahren verlässt.

Mit Demasi setzt der FCU auf eine vereinsinterne Lösung. Der neue Cheftrainer ist seit mehreren Jahren im Klub tätig und führte in der Vergangenheit bereits die Junioren A sowie die zweite Mannschaft. Unterstützt wird er weiterhin von Carmelo Demasi, der als Goalietrainer und Assistent Teil des Trainerstabs bleibt. «Mit Daniele haben wir unsere Wunschlösung gefunden», schreibt der Verein in seiner Mitteilung. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass der neue Trainer die richtige Person sei, um die Mannschaft in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.