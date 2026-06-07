Der FC Uster setzt auf eine interne Lösung

Der FC Uster hat die Nachfolge auf der Trainerposition seiner ersten Mannschaft geregelt. Ab der kommenden Saison übernimmt Daniele Demasi das Team des Interregio-Klubs. Er tritt die Nachfolge von Etienne Scholz an, der den Verein nach viereinhalb Jahren verlässt.
Mit Demasi setzt der FCU auf eine vereinsinterne Lösung. Der neue Cheftrainer ist seit mehreren Jahren im Klub tätig und führte in der Vergangenheit bereits die Junioren A sowie die zweite Mannschaft. Unterstützt wird er weiterhin von Carmelo Demasi, der als Goalietrainer und Assistent Teil des Trainerstabs bleibt.
«Mit Daniele haben wir unsere Wunschlösung gefunden», schreibt der Verein in seiner Mitteilung. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass der neue Trainer die richtige Person sei, um die Mannschaft in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.
Auf Demasi wartet dabei eine anspruchsvolle Aufgabe: Nach der Saison steht ein grösserer Umbruch bevor, nachdem mehr als 15 Spieler den Verein verlassen werden.
Der FC Uster hatte den Ligaerhalt in der Interregio-Gruppe 3 erst am vorletzten Spieltag sichergestellt. Dank eines 3:0-Heimsiegs gegen Allschwil machte die Mannschaft den Verbleib in der Liga definitiv perfekt.
Als Spieler lief Demasi über viele Jahre auf Stufe 1. Liga und 2. Liga interregional für Höngg, Seefeld und Uster auf.
Ebenfalls neu besetzt wird die Trainerposition der in der 3. Liga spielenden zweiten Mannschaft.
Lukas Zollinger übernimmt das Team künftig als alleiniger Cheftrainer. Der Verein setzt auch hier auf eine interne Lösung und vertraut auf den langjährigen Ustermer, der die neue Aufgabe übernehmen wird.
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