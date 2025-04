Der FC Unterstrass steht im Cupfinal - wer zieht nach?

Der FCV in der Drittliga-Gruppe 3 , wo er mit Küsnacht und Witikon um den Platz an der Sonne buhlt.

Die Bühne ist angerichtet. Am Mittwochabend wird bei idealen Bedingungen der zweite Cup-Finalist ermittelt. Gastgebend ist der FC Volketswil, und zu Besuch kommt der FC Seuzach aus der 2. Liga - hier gehts zum Liveticker . Beide Teams sind in ihren Gruppen noch mitten in den Aufstiegskampf verwickelt.

Bandli gibt in Diessenhofen den Ausschlag

Bereits am Dienstagabend gelang dem FC Unterstrass der Einzug in den Final des FVRZ-Cups. Der Stadtzürcher Quartierklub zeigte beim Drittligisten Diessenhofen eine reife Leistung und siegte 3:1.

Die Basis zum Erfolg legte der derzeitige Tabellenachte der Zweitliga-Gruppe 1 bereits in der ersten Hälfte. Zuerst traf Cornel Bandli (30.), dann Hendrik Hebbeker (38.). Die Messe im Kanton Thurgau war dann spätestens gelesen als Bandli ein zweites Mal gekonnt einnetzte (81.). Dem FCD (aktuell Zweiter in der Drittliga-Gruppe 5) gelang in der Folge nur noch in der Nachspielzeit das Ehrentor.

Für die Steinkluppe-Elf ist es die zweite Endspiel-Qualifikation nach 2021. Damals konnte der SC Veltheim in Winterthur auf dramatische Art und Weise 2:1 bezwungen werden.

Das Endspiel der Männer ist auf den Samstag, 28. Juni angesetzt. Anpfiff im Volketswiler Griespark ist um 18 Uhr.

Beide Finalisten sind auch bereits für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups mit allen Profivereinen qualifiziert. Auch hier steht das Wochenende (15./16. oder 17. August) schon fest.

