Der FC Unterföhring schießt sich warm für die Liga

Auf Torjagd: Marvin Kretzschmar (schwarz) erzielt gegen Türk Augsburg einen Treffer beim Unterföhringer 3:0-Erfolg. – Foto: Dieter Michalek

Der FCU Unterföhring hat in vier Testspielen 21 Tore erzielt. Trainer Faber setzt auf Offensivfußball für den Klassenerhalt in der Landesliga.

Das Wort FCU-Fußball steht für aktiven, attraktiven Fußball mit viel Ballbesitz. Nach der Winterpause erwartet der Unterföhringer Trainer Andreas Faber wieder genau dieses Spiel, in dem der Landesligist das eigene Schicksal mit Angriff und Toren in die Hand nehmen möchte. In der Vorbereitung läuft der Plan gerade richtig heiß.

Unterföhring erzielt 21 Treffer in vier Vorbereitungsspielen

In den jüngsten vier Vorbereitungsspielen hat der Landesligist gewaltige 21 Tore geschossen. Dabei erzielte er Siege gegen den TSV Jetzendorf (4:2), den FC Moosinning (8:0 und 6:0) sowie zuletzt ein 3:0 gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg. Bei dem beeindruckenden Sieg gegen den eine Liga höher spielenden Kontrahenten trafen Fabian Porr, Marvin Kretzschmar und Moritz Erbs. Zuvor hatte der FCU zwar unterklassige Gegner, aber spielerisch war das teilweise richtig gut anzusehen.

„Die Leistungen und die Ergebnisse stimmen“, sagt Coach Andreas Faber. Er ist aber schon lange genug dabei und weiß, dass gute Testspiele nichts bedeuten, wenn dann der Ernst der Landesliga beginnt. Der FCU hat auf Tabellenplatz zwölf aktuell sechs Punkte Abstand zur Abstiegsrelegation. Faber möchte sich nun schnell von hinten absetzen, um sich ein stressiges Saisonfinale zu ersparen.

Neuzugang Jona Meiner steigt direkt zum Abwehrchef auf

Perfekt funktioniert auch die neu formierte Abwehr, in der Jona Meiner direkt zum Abwehrchef aufgestiegen ist. Er kam von der SpVgg Unterhaching II und ist mehr als ein guter Ersatz für den abgewanderten Sahin Bahadir. In der Vorbereitung bekam der FCU noch einen weiteren Überraschungszugang mit Ove Richter dazu. Dieser hat in seiner alten Heimat in der Jugend Fußball gespielt. Er stellte sich den Unterföhringern vor und könnte nun erstmals Herrenfußball spielen. Andreas Faber traut dem Innenverteidiger einiges zu. (nb)