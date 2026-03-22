Der FC Unterföhring schießt sich mit einem 5:2 aus dem Abstiegskampf

Ausgelassen bejubeln die Unterföhringer den 3:2-Führungstreffer durch Fabian Porr. – Foto: Sven Leifer

Der FC Unterföhring feiert einen ungefährdeten Sieg gegen Hallbergmoos. Ein spektakulärer Fallrückzieher entschied die Partie zugunsten der Gastgeber.

Das Thema Abstiegskampf in der Landesliga sollte sich nun für den FC Unterföhring erledigt haben. Mit einer 5:2 (2.2)-Gala gegen den VfB Hallbergmoos holten die Spaßkicker von der Bergstraße den dritten Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause. Schon in diesem Spiel war deutlich zu merken, dass der Ergebnisdruck weg ist.

Die Unterföhringer führten bereits nach einer Viertelstunde 2:0 durch einen schnellen Antritt von Maick Antonio (2.) und einem Slapstick-Eigentor, bei dem der Torwart über den Ball ein Luftloch schlug. Danach hätte Unterföhring gegen die vogelwilde Abwehr des Gegners auch ein drittes oder viertes Tor nachlegen können. Doch dann schenkten die Unterföhringer mit einem Handelfmeter ohne Not (34.) und einem Eigentor (35.) die Führung her. Bis zur Pause ließ man dann noch gute Chancen liegen. Unterföhring war extrem offensiv aufgestellt, brannte ein Feuerwerk ab und hatte sich nicht für den Aufwand belohnt in diesen 45 Minuten. So hieß es 2:2, aber gefühlt war es ein 5:2 für den FCU.

Nach der Pause gab es dann eine Viertelstunde, in denen die beiden Coaches Sebastian Fritz und Vincent Heller (Chefcoach Andreas Faber ist in Urlaub) sich Sorgen machen mussten. Hallbergmoos schob gewaltig an und hatte mehrere Topchancen. In der Phase rettete der wieder einmal überragend starke Torwart Lorenz Neff seinem Team das nun auf wackligen Füßen stehende 2:2. Das war die kleine Krise innerhalb dieses Fußball-Spektakels.

Tatsache war aber auch, dass der Gast an diesem Tag defensiv nicht auf der Höhe war und vor dem eigenen Tor große Räume frei waren. Und einen nutzte in der 63. Minute Fabian Porr zum Unterföhringer Tor des Tages. Mit einem Fallrückzieher aus etwa sieben Metern zimmerte er die Kugel krachend in die Maschen. Und da alle Hallbergmooser wunderbar weit weg waren, bestand auch keine Gefahr, dass gefährliches Spiel abgepfiffen wurde. Dieses Supertor zog den Gästen den Stecker und zehn Minuten später waren dann wirklich alle Fragen beantwortet. Dann wurde das Tor von Clovis Tokoro wunderbar herausgespielt und später legte Joko Klaß noch einen Elfer zum 5:2 nach. Hallbergmoos war mit der Packung am Ende noch gut bedient und der FC Unterföhring hat nun endgültig mit den hinteren Plätzen der Landesliga nichts zu tun.