Der FC Unterföhring plant nur mit Spielern, die Fabers Weg mitgehen

Trainer Andreas Faber drückt den Reset-Knopf beim FC Unterföhring. Wer seinen Weg nicht mitgeht, kann im Winter gehen.

Einmal muss der FC Unterföhring noch ran. Das Gastspiel beim TSV Wasserburg an diesem Samstag (14 Uhr) findet offenbar statt, zumal die Gastgeber mit einem Dreier als Tabellenführer in die Winterpause gehen können. Beim FC Unterföhring freut man sich unterdessen auf die Winterpause, in der man mit großer Freude und ganz fest auf den Reset-Knopf drücken wird.

„Wir werden in der Vorbereitung richtig hart arbeiten“, sagt Trainer Andreas Faber. Nach dessen Übernahme unter der Saison ging es eher um Schadensbegrenzung. Nach dem 3:2-Heimsieg aus der Vorwoche ist das Projekt gelungen mit sechs Punkten Abstand zur Abstiegsrelegation. Vor ein paar Wochen sah es nicht nach einem solchen Polster aus.

In der Winterpause wird der FC Unterföhring die nächsten eineinhalb Jahre vorausplanen. „Wir werden mit den Spielern sprechen und dann sehen, wer den Weg vom Andi Faber mitgehen möchte“, sagt Clubchef Zivan Zivanovic. Wer den Weg nicht mitgeht, dem wird man beim Winterwechsel nicht die großen Steine in den Weg legen.

Auch Faber deutet an, dass es personelle Veränderungen geben wird. Klar ist aber auch, dass der eh schon große Kader nicht weiter aufgebläht wird. Neue Leute werden nur geholt, wenn andere gehen. Grundsätzlich sieht Zivan Zivanovic im aktuellen Kader auch das Potenzial, sich frühzeitig vom Abstiegskampf zu distanzieren.

Coach Andreas Faber sehnt sich schon nach der Wintervorbereitung, in der er dann tatsächlich der Mannschaft seinen Stempel aufdrücken kann. Er macht deutlich, dass man nicht auf den kurzfristigen Erfolg und den Klassenerhalt abzielen werde. Vielmehr hat Faber schon die Spielzeit 2026/27 im Hinterkopf und möchte die Basis dafür legen, dass der FC Unterföhring in der nächsten Saison wieder erfolgreicheren und schöneren Fußball auf die Wiese bringt.

Dieser Grundgedanke gilt auch für die nun anstehenden Spielergespräche in der fußballfreien Zeit: „Wir holen mit Sicherheit nicht irgendeinen Altstar, der viel Geld kostet und im Sommer wieder weg ist.“ Den zuletzt im Probetraining angesehenen Kickern gegenüber machte der Verein deutlich, dass man Verpflichtungen für mindestens eineinhalb Jahre anstrebt. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Neff – Filotas, Awoudja, Orth, Näther – Gümüs, Fischer, Antonio, Larisch, Tokoro – Porr.