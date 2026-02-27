Der FC Unterföhring kann sich mit drei Siegen den Klassenerhalt sichern

Trainer Andreas Faber (r.) muss sich im Sturmzentrum des FC Unterföhring zwischen Maick Antonio (l.) und Marvin Kretzschmar entscheiden. – Foto: Dieter Michalek

Drei Kellerduell-Partien stehen an. Trainer Andreas Faber verspricht die Rückkehr zum offensiven FCU-Fußball nach der Winterpause.

Der Spielplan der Fußball-Landesliga eröffnet dem FC Unterföhring zum Start nach der Winterpause eine große Chance. Er duelliert sich mit drei Kellerkindern und könnte im Idealfall mit drei Siegen einen Haken hinter den Klassenerhalt machen. Das ist der große Preis, der nun vor den Spielen gegen den SB Chiemgau Traunstein (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz), dann in Dornach und zu Hause gegen Karlsfeld winkt.

„Wenn wir jetzt dreimal gewinnen“, sagt Trainer Andreas Faber, „dann ist die Wahrscheinlichkeit des Abstiegs für uns echt gering. Aber auch sechs oder sieben Punkte wären schon toll.“ Er sieht die Chance, dann in Ruhe weiterarbeiten zu können. Der FC Unterföhring könnte dann schon Dinge probieren, die in der nächsten Saison deutlicher zum Tragen kommen.

Mit der Vorbereitung ist Andreas Faber sehr zufrieden, aber nun müssen die Unterföhringer diese Form auch beim Kampf um Punkte in der Landesliga bestätigen. Diesmal gegen Traunstein fehlen möglicherweise bis zu vier Spieler, die eigentlich in der ersten Elf vorgesehen sind. Deshalb müsse man sich ein bisschen durchmogeln, sagt Faber: „Und eine Woche später in Dornach reisen wir mit der vollen Kapelle an.“ Spannend wird das Unterföhring-Debüt von Ove Richter und Jona Meiner in der Innenverteidigung. Beide sind im Winter gekommen und haben sich in der Vorbereitung schon eingespielt. Insgesamt wird eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz stehen. Eng ist es auch im Sturmzentrum, wo die Wahl besteht zwischen Marvin Kretzschmar und Maick Antonio.

Personell bestehen noch mehrere Fragezeichen, aber fest steht dagegen der Matchplan. Das unmissverständliche Versprechen von Andreas Faber ist die die Rückkehr zum FCU-Fußball. Vor der Winterpause mogelte und würgte man sich so ein bisschen durch. Nun soll wieder mit dem Ball am Fuß, frech und offensiv gekickt werden. Für Faber kommt diesmal gegen Traunstein aber noch der Faktor Kunstrasen dazu. Auf dem kleinen Platz können Fehler sehr schnell, sehr teuer werden. Deshalb muss man 90 Minuten hellwach sein. (nb)