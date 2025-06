Der FC Tuggen verliert eine Leaderfigur

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

FC Tuggen: Vier Abgänge beim Erstligisten. Der FC Tuggen braucht zwei neue Torhüter. Der langjährige Stammkeeper und Captain Alessandro Merlo verlässt genauso wie Leon Merkas den Erstliga-Verein. Ebenso nicht mehr für die Märchler auflaufen werden Spielmacher Julio Teixeira und Verteidiger Armand Loué. Drei bis vier Abgänge könnten laut einer Mitteilung auf der Vereinswebsite noch folgen. Der Tabellensiebte der Gruppe 3 in der abgelaufenen Saison hatte auch allerdings auch schon Mitte Mai die ersten drei Verpflichtungen bekannt gegeben ( wir berichteten ). Laut Trainer Ivan Previtali sollen dem Trio in den nächsten Wochen weitere Neuzuzüge folgen.

Zug 94: Vural Oenen kehrt zurück. Der neue Trainer von Erstliga-Rückkehrer Zug 94 heisst Vural Oenen. Der 44-Jährige coachte schon von 2020 bis 2022 die Zuger. Zuletzt war er als Assistenztrainer beim FC Schaffhausen und in der Türkei bei Istanbulspor tätig. In der Region Zürich coachte Oenen unter anderem schon bei Zürich City, Horgen und den Blue Stars. Bei Zug, dem souveränen Ersten der Interregio-Gruppe 3, tritt er die Nachfolge von Aufstiegscoach David Cos-Gayon an, der nach nur einer Saison den Verein wieder verlässt.

