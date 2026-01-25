Der FC Türk Sport Garching scheitert erst im Finale

Der FC Türk Sport Garching wird Vizemeister beim bayerischen Hallencup. Eine rote Karte im Vorrundenspiel schwächt das Team entscheidend.

Eigentlich wollten sie dieses Jahr gar nicht in der Halle spielen, sagt Fatih Topcu, Trainer des FC Türk Sport Garching . Schließlich sollte die ganze Konzentration auf der Freiluftsaison und dem anvisierten Aufstieg seines Clubs in die Bezirksliga liegen. Doch dann habe es sie doch noch gejuckt, weshalb man kurzfristig ein Team für den „Lotto Bayern Hallencup“ angemeldet habe – „zwanzig Minuten vor Ende der Anmeldefrist“, sagt Topcu.

Was danach folgte, waren zwei Turniersiege auf Kreis- und Bezirksebene sowie bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften der Durchmarsch bis ins Finale. Dort fand der Lauf jedoch ein Ende: Im Endspiel zogen die Hallenspezialisten aus Garching gegen den SC Sylvia Ebersdorf aus Oberfranken mit 0:2 den Kürzeren.

Das war eine der stärksten Gruppen, die ich je bei einem Turnier erlebt habe.

Trainer Fatih Topcu über die Vorrunde

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie es für uns gelaufen ist“, sagt Fatih Topcu. Der Coach ist mit dem FC Fatih Ingolstadt und dem FC GW Ingolstadt bereits dreimal Bayerischer Hallenmeister geworden – zusammen mit mehreren Kickern, die inzwischen auch in Garching unter ihm spielen. Insofern galt der Bezirkssieger aus Oberbayern beim Turnier in Erlangen als einer der Titelfavoriten. Und dieser Rolle wurde der Club zunächst auch gerecht.

So konnte Garching in „einer der stärksten Gruppen, die ich je bei einem Turnier erlebt habe“, so Topcu, die Vorrunde auf Platz eins abschließen. Neben zwei Unentschieden – einem 0:0 gegen den TSV Weißenburg und einem 1:1 gegen den TuS Pfarrkirchen – gelang dem FC Türk Sport dabei ein 2:1-Erfolg über den späteren Turniersieger aus Ebersdorf. In dieser Partie trafen Maximilian Kalus und Dardan Berisha zur 2:0-Führung; kurz darauf sah Akif Abasikeles jedoch nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Der 27-jährige Co-Spielertrainer – er ist einer der stärksten Hallenkicker seines Teams – war fortan zum Zuschauen verdammt, was Fatih Topcu zufolge eine deutliche Schwächung bedeutete. „Wir waren danach nur noch zu sechst. Und gerade im Finale hat man gemerkt, dass uns die Kraft gefehlt hat.“ Zuvor setzte sich Garching aber noch im Halbfinale dank Treffern von Thomas Schreiner, Hakan Düzgün und Tarik Camdal mit 3:2 gegen SV Schwarzhofen aus der Oberpfalz durch.

Strittiger Sechsmeter

Im Endspiel geriet der Kreisligist aus Garching dann durch eine strittigen Sechsmeter in Rückstand. „Der war aus meiner Sicht unberechtigt“, sagt Topcu. Seine Mannschaft kassierte in der Folge noch einen zweiten Gegentreffer, worauf die Partie letztlich mit 0:2 endete. Somit mussten sich die Garchinger letztlich mit der Vizemeisterschaft und dem zugehörigen Preisgeld von 1250 Euro begnügen.

Trotz des verlorenen Finales fällt Fatih Topcus Fazit dieser Hallensaison positiv aus. Auswirkungen auf die Punktspielrunde erwartet sich der Coach jedoch nicht. „Wir hatten viel Spaß in der Halle“, betont Topcu, dessen FC Türk Sport in der Kreisliga 1 ungeschlagen auf Platz eins überwintert. „Aber am Mittwoch geht bei uns wieder die Vorbereitung los. Und dann liegt der volle Fokus auf der Meisterschaft und dem Aufstieg.“