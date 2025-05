Der FC Teningen verpflichtet Justin Obika

Der 20-jährige war seit dieser Saison ohne Verein. Nachdem der bullige Stürmer von der U15 bis U17 beim SC Freiburg im dortigen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, folgte der Wechsel in seinem ersten U19-Jahr zum 1. FC Rielasingen-Arlen in die Herren-Oberliga Baden-Württemberg. Sein zweites U19-Jahr verbrachte er dann beim Karlsruher SC in der Junioren-Bundesliga. Nach einem Jahr Pause ist er nun bereit, beim FC Teningen durchzustarten und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.

„Ich kenne Justin seit der U15, er bringt viel Dynamik, Technik und Torgefahr mit. Er verleiht uns im Angriff mit seiner Spielweise neue Impulse und wir freuen uns, dass wir ihn für den FCT begeistern konnten“, so der Sportliche Leiter FC Teningen, Kevin Kreuzer.