Der FC Teningen steigt als Meister in die Oberliga auf

Jubel bei Mannschaft und Fans des FC Teningen: Die Meisterschaft ist fix. – Foto: Sebastian Barthmes

Zwei Spieltage vor dem Rundenende der Fußball-Verbandsliga steht der FC Teningen als Meister fest. Der SV Niederschopfheim kann nach der 0:1-Heimniederlage hingegen für die Landesliga planen.

"Die Teninger haben sich den Aufstieg verdient, auch wenn sie heute schlagbar waren und sicher nicht ihr bestes Spiel gemacht haben", sagte Jan Herdrich, Trainer des SV Niederschopfheim, kurz nach dem Abpfiff am frühen Samstagabend. Seine Mannschaft stellte die Gäste, deren Anhänger deutlich in der Überzahl waren, von Beginn an vor große Probleme. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.