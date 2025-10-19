Der FC Teningen gewinnt das Derby, der SC Lahr festigt Platz zwei

Die SF Elzach-Yach müssen weiter auf eine Trendwende in der Fußball-Verbandsliga warten. Nach dem 1:3 (0:3) beim SV Bühlertal steht die Mannschaft von Trainer Kevin Maier weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. „Wir waren das erste Mal in dieser Saison einfach chancenlos und über die gesamten 90 Minuten die schlechtere Mannschaft“, sagte der Coach der SF Elzach-Yach. Bitter aus Sicht der Gäste: Dem 1:0 und 2:0 des Tabellendritten gingen klare individuelle Fehler der Elztäler voraus. Anders als beim 1:3 aus der Vorwoche gegen den FC Teningen waren die Rot-Weißen in Bühlertal nach dem frühen Rückschlag nicht in der Lage, einem Spitzenteam Paroli zu bieten. So ging die bereits siebte Saisonniederlage insgesamt komplett in Ordnung.

Tore: 1:0 Götz (10.), 2:0, 3:0 beide Graumann (30./31.), 3:1 Lange (81.). SR: Pfau (Oberachern). ZS: 180.

"Gar nichts", antwortete der Lahrer Trainer Sascha Schröder auf die Frage, was er am Spiel seiner Mannschaft noch zu kritisieren habe. Ein derart rundum zufriedener Übungsleiter aus dem Lahrer Lager zählt als große Ausnahme. Dabei war die Partie durchaus nicht so einseitig, wie Schröders Zufriedenheit oder auch der Spielstand ausdrücken. "Es gab auch Momente, wo das Spiel zu kippen drohte", erkannte auch Schröder, dessen Elf erst in Durchgang zwei die Veranstaltung sicher unter Kontrolle hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. SC Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle, Naletilic (65. Wirth), Fries (85. Zeyer), Lehmann (90. Schumacher), Bandle (82. Gießler), Allgaier, Kalt, Gutjahr, Kaufmann (65. Keita). Tore: 1:0 Lehmann (40.), 1:1 Sattler (58.), 2:1 Naletilic (63.), 3:1 Lehmann (89.), 4:1 Schumacher (90.+1). Schiedsrichter: Bruyers (Neuenburg). Zuschauer: 150.

Es ist eine Bilanz, die sich für einen Aufsteiger sehen lassen kann. Die Fußballer des SV 08 Laufenburg haben ihr erstes Saisondrittel in der Verbandsliga absolviert, durch den 3:1-Sieg beim SV Linx halten sie den vierten Tabellenplatz. Die Zwischenbilanz der Nullachter: sechs Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Gläsemann (35.), 1:1 Metzger (42.), 1:2 Gläsemann (43.), 1:3 Hackenberger (45.). SR: Lindenmeier (Offenburg).