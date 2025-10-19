Der FC Teningen gewinnt das Derby, der SC Lahr festigt Platz zwei

Der FC Teningen hat seine Spitzenposition in der Fußball-Verbandsliga eindrucksvoll bestätigt. Drei der vier Treffer beim 4:0-Heimsieg gegen den VfR Hausen fallen bereits in den ersten acht Minuten.
Das lange Anrennen des FC Auggen schien nicht von Erfolg gekrönt. Über 80 Minuten rannte die Mannschaft von Marco Schneider am Samstag in Wolfenweiler beim Aufsteiger FC Wolfenweiler/Schallstadt einem Rückstand hinterher, um sich dann in der absoluten Schlussphase doch noch zu belohnen. "Insgesamt geht das Remis aus meiner Sicht in Ordnung. Wir sind froh, dass wir erneut punkten konnten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen", sagte "Wölfe"-Coach Raphael Heitzler. Seine Mannschaft kann aus den ersten zehn Spielen nun respektable 13 Zähler vorweisen und hat weiter ein Polster auf die ungeliebten Abstiegsplätze. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Wolfenweiler: Neumann, Maksumic, Klages, Gartner (71. Häring), Martins (61. Sievers), Senftleber, Klein, Späth, Redzic (80. Hess), Leib (71. Hartmann), Woll. Auggen: Holzer, Podlich (55. Scalici), Spindler, Anlicker (46. Ziegler), Perreira Marques, Bischoff, Jonathan Ehret (81. Julian Ehret), Reinecker, Ontuzans, Tschira. Tore: 1:0 Klages (4.), 1:1 Dischinger (89./FE). Schiedsrichter: Schwendemann (Niederschopfheim). Zuschauer: 310.
Exakt ein Drittel der Verbandsligasaison ist gespielt – die Frage nach der bisher stärksten Mannschaft der ersten zehn Spieltage ist schnell beantwortet: Es ist der FC Teningen. Lediglich acht Minuten waren am Samstag im Friedrich-Meyer-Stadion absolviert, da stand der Sieger der Begegnung bereits nahezu fest. Der FC Teningen war von Beginn an hellwach und überrollte den VfR Hausen regelrecht. Nach Treffern von Maximilian Resch (2./8.) und Silas Drumm (5.) führte der Spitzenreiter 3:0. Der 18-jährige Maurice Berger (27.) legte noch vor der Pause das 4:0 nach. "Wir haben dem VfR Hausen in der ersten Halbzeit nicht den Hauch einer Chance gelassen", sagte FCT-Vorstand Thomas Hodel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Teningen: Braun, Ernst, Berger, Hodel, Siegert, Milardovic, Thoma, Obika (66. Hudic), Froß, Resch (56. Mandzo), Drumm. Hausen: Mettengerg, Schellbach, Boz (74. Bellemare), Tekbas (46. Eichelberg), Aslan (65. Suwareh), Faller, Bektasi, Ngonge Mboyo, Alihoxha (46. Gomez), Sautner (46. Einecker), Häringer. Tore: Resch (2.), 2:0 Drumm (5.), 3:0 Resch (8.), 4:0 Berger (27.). SR: Bugglin (Weil). ZS: 250.
Die SF Elzach-Yach müssen weiter auf eine Trendwende in der Fußball-Verbandsliga warten. Nach dem 1:3 (0:3) beim SV Bühlertal steht die Mannschaft von Trainer Kevin Maier weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. „Wir waren das erste Mal in dieser Saison einfach chancenlos und über die gesamten 90 Minuten die schlechtere Mannschaft“, sagte der Coach der SF Elzach-Yach. Bitter aus Sicht der Gäste: Dem 1:0 und 2:0 des Tabellendritten gingen klare individuelle Fehler der Elztäler voraus. Anders als beim 1:3 aus der Vorwoche gegen den FC Teningen waren die Rot-Weißen in Bühlertal nach dem frühen Rückschlag nicht in der Lage, einem Spitzenteam Paroli zu bieten. So ging die bereits siebte Saisonniederlage insgesamt komplett in Ordnung.
Tore: 1:0 Götz (10.), 2:0, 3:0 beide Graumann (30./31.), 3:1 Lange (81.). SR: Pfau (Oberachern). ZS: 180.
"Gar nichts", antwortete der Lahrer Trainer Sascha Schröder auf die Frage, was er am Spiel seiner Mannschaft noch zu kritisieren habe. Ein derart rundum zufriedener Übungsleiter aus dem Lahrer Lager zählt als große Ausnahme. Dabei war die Partie durchaus nicht so einseitig, wie Schröders Zufriedenheit oder auch der Spielstand ausdrücken. "Es gab auch Momente, wo das Spiel zu kippen drohte", erkannte auch Schröder, dessen Elf erst in Durchgang zwei die Veranstaltung sicher unter Kontrolle hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SC Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle, Naletilic (65. Wirth), Fries (85. Zeyer), Lehmann (90. Schumacher), Bandle (82. Gießler), Allgaier, Kalt, Gutjahr, Kaufmann (65. Keita). Tore: 1:0 Lehmann (40.), 1:1 Sattler (58.), 2:1 Naletilic (63.), 3:1 Lehmann (89.), 4:1 Schumacher (90.+1). Schiedsrichter: Bruyers (Neuenburg). Zuschauer: 150.
Es ist eine Bilanz, die sich für einen Aufsteiger sehen lassen kann. Die Fußballer des SV 08 Laufenburg haben ihr erstes Saisondrittel in der Verbandsliga absolviert, durch den 3:1-Sieg beim SV Linx halten sie den vierten Tabellenplatz. Die Zwischenbilanz der Nullachter: sechs Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Gläsemann (35.), 1:1 Metzger (42.), 1:2 Gläsemann (43.), 1:3 Hackenberger (45.). SR: Lindenmeier (Offenburg).
Die Freude im Niederschopfheimer Lager nach diesem auf spektakuläre Art und Weise zustande gekommenen Erfolg war riesengroß. SVN-Trainer Jan Herdrich stimmte selbst zu den Jubelgesängen nach dem Schlusspfiff an, nachdem er seinen Spielern noch mitgegeben hatte: "Ich bin megastolz auf euch." Der zweite Saisonsieg hievt die Blau-Weißen zwei Ränge vom Tabellende hoch, zum kommenden und so wichtigen Auswärtsspiel bei den SF Elzach-Yach am nächsten Samstag, 15 Uhr, fahren die Niederschopfheimer mit breiterer Brust. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SV Niederschopfheim: S. Süme – Wieckenberg (88. Giedemann), Eichhorn, Wagner, Götz – Schaub, Weingart (90. Mayer) – Schillinger, (72. T. Möschle), T. Süme (76. E. Möschle), Müller – Pies (86. Leidinger). Tore: 1:0 T. Süme (22.), 1:1 Babic (31.), 2:1 Pies (41.), 2:2 Bühler (47.), 3:2 Pies (54.), 4:2 Müller (84.). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg). Zuschauer: 150.