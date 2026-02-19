Der FC Strausberg trauert um sein Ehrenmitglied Günther Wolff

– Foto: Timo Babic/Verein

Noch im Dezember 2024 hatten wir unserem Ehrenmitglied Günther Wolff zu seinem 90. Geburtstag gratulieren können. Bereits damals war er von seiner Erkrankung geschwächt und nun erreichte uns die traurige Nachricht, dass Günther am 12. Februar im Kreise seiner Familie der Krankheit erlegen ist. Mit ihm ist ein Urgestein des regionalen Fußballs von uns gegangen.

Seit 1962 hatte Günther in der grünen Stadt am See gewohnt und hat dabei nicht nur in Strausberg Spuren hinterlassen. Sein Herz schlug grün-weiß und gehörte den Rehfeldern, aber auch in Petershagen, Rüdersdorf und Fredersdorf schnürte er die Fußballschuhe, ob als Spieler oder Trainer. Nachdem er nach dem eigenen Karriereende zunächst Trainer im Männerbereich war, widmete er sich spätestens seit seiner Mitgliedschaft im FC Strausberg ab dem Jahr 1998 ausschließlich dem Nachwuchs.

Über Jahrzehnte fungierte er als Trainer und nicht wenige heute erfolgreiche Spieler gehörten zu seinen Schützlingen. Immer schon gab er seinen reichen Erfahrungsschatz an andere Trainer im Verein weiter und wurde für viele zu ihrem Mentor. Auf seinen Erfahrungen beruht dann auch das noch heute gültige Nachwuchskonzept unseres Vereins, aus welchem die Punkte „Jahrgangstreue“ und „regelmäßige Leistungstests“ besonders hervorstechen.

Immer schon reizte ihn die Arbeit mit den jungen Fußballern, denen er Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit weitergab. „Streng, aber gerecht“ – das ist allenthalben zu hören, wenn man fragt, wie man ihn charakterisieren konnte. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, an den Feierlichkeiten zu unserem 30.Vereinsgeburtstag 2025 teilzunehmen. Aber in Gedanken war er stets bei uns und so wollen wir es auch mit ihm halten – Günther, Du wirst immer in unseren Herzen bleiben. Wir werden Dein Andenken in Ehren halten und immer ein Lächeln auf unseren Lippen haben, wenn wir an Dich zurückdenken. Sport frei, Günther!