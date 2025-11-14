Der FC Stolberg findet zurück in die Spur

In der Fußball-Kreisliga A Aachen hat sich die Mannschaft nach zwei herben Niederlagen rehabilitiert. Jetzt gegen Vaalserquartier.

Im Breiniger Stadion „Schützheide“ steht so etwas wie ein Großkampftag am Sonntag an. Vor der Landesligabegegnung zwischen dem Tabellenzweiten SV Breinig und SV Eilendorf (15.30 Uhr) messen sich die beiden Zweitvertretungen der Klubs, die in der Kreisliga A beheimatet sind.

In diesem Fight (Anstoß 13 Uhr) darf man sich vor allem die Frage stellen, ob der heimische SV den Eilendorfer Torjäger Hendrik Hadrian Kauder in den Griff bekommt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler langte zuletzt gegen Rhenania Würselen/Euchen (7:2) gleich viermal zu und war einer der Besten im Team des SVE. Derweil blieb auch die Serie des Tabellenführers erhalten, der nun elfmal ungeschlagen blieb und 31 Punkte aufweist.

Auf Rang sechs angekommen

Ein bisschen „Land“ hat auch der FC Stolberg gewonnen, der mit einem 5:1 über den SV St. Jöris aufhorchen ließ. Die Stolberger und ihr Trainer Thomas Defourny sind nach diesem Erfolg auf Rang sechs angekommen und weisen 18 Punkte auf. Bevor Trainer Defourny aber in die nähere Betrachtung des Sieges einstieg, schickte er gleich voran, „dass das Ergebnis nicht ganz dem Spielverlauf entspricht“.

Nach einer gut gespielten ersten Halbzeit und einer 2:1-Führung drängte St. Jöris auf den Ausgleich. Die Gastgeber kamen aber wieder zurück und legten das 3:1 vor. Damit war der Widerstand der Gäste auch gebrochen, empfand Coach Defourny. Seine Jungs fuhren in der Nachspielzeit zwei weitere Konter, die das Endergebnis perfekt machten. „Endlich“, atmeten Trainer und Spieler beim FCS auf.

Denn zuvor lief es nicht gerade gut bei den Kupferstädtern. Da lag noch das 1:10 auf eigenem Platz gegen Verlautenheide II schwer in den Mägen der Stolberger. Außerdem wies Thomas Defourny darauf hin: „Die Eintracht hatte mindestens vier Leute aus der Ersten dabei, da hatten wir wenig Chancen, uns gut aus der Affäre zu ziehen“. „Zur Halbzeit sah es ja nicht schlecht aus, wir lagen nur 1:3 zurück und hatten noch Chancen, an ein Remis heranzukommen“, zeigte der Trainer auf. Defourny weiter: „Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn uns ein glasklarer Elfmeter nicht verweigert worden wäre“.

Außerdem, so Defourny, musste sein Team eine Rote Karte einstecken „und damit wurde uns dann endgültig der Stecker gezogen“, meinte der Coach. Die nächste herbe „Zurechtweisung“ ließ nicht lange auf sich warten. In Vichttal II musste Stolberg ein 1:6 verarbeiten. Diesem Trend arbeitete Defournys Team endlich mit dem klaren Erfolg gegen St. Jöris entgegen. Der vor Saisonbeginn als Ziel ausgegebene Platz fünf in der Tabelle ist derzeit wieder sichtbar.

„Es war klar, das wir in dieser Saison zunächst kleinere Brötchen backen müssen“, verwies der Trainer unter anderem auf den Abgang des Toptorjägers Marc Barrientos. Der Stürmer hängte seine Fußballstiefel an den Nagel. „Er war in jeder Saison für 30 Tore gut“, trauert der Trainer immer noch ein bisschen dem Verlust von „MB“ hinterher.

Intakte Mannschaft

Aber trotz der zwischenzeitlichen Ergebniskrise pocht Defourny vor allem darauf, „die Mannschaft ist intakt. Leider haben wir derzeit auch ein paar Schwerverletzte, die wir nicht so leicht ersetzen können“.

Was erwartet den FC zum nächsten Auswärtsspiel beim FV Vaalserquartier? „Sie sind mannschaftlich sehr geschlossen. Wenn sie in Bestbesetzung antreten, sind sie nur schwer auszurechnen“, vermutet der Coach. Er betont aber auch: „Wir fahren nicht chancenlos dahin“. Ziel sind drei Punkte, um jetzt eine neue, positive Serie zu starten.

Die Spiele des Wochenendes: Verlautenheide II – Kellersberg, Vichttal II – Pannesheide, Burtscheid – Eschweiler; Breinig II – SV Eilendorf II (alle So., 13.00); Würselen/Euchen – Berger Preuß (So., 15.00); Freund – Arm. Eilendorf (So., 15.30), Vaalserquartier – FC Stolberg (So., 17.00), St. Jöris – Rott (So., 17.30)

