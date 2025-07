Der FC Sternstunden kommt mit Hain und Bierofka nach Zwiesel Im alt-ehrwüridgen Jahnstadion geht es am Samstag-Nachmittag um einen guten Zweck

Bereits ab 11:30 Uhr rollt in der Glasstadt das runde Leder, denn die U11-Teams des SC Zwiesel, TSV Regen, der SG Langdorf-Bodenmais und der SpVgg Schweinhütt absolvieren ein Turnier. Um 15 Uhr fordern dann die Bayerwaldkicker, ein Ensemble von ehemaligen höherklassigen Kickern aus der Region, den FC Sternstunden heraus. Angeführt wird die Auswahl vom langjährigen Bundesliga-Profi Daniel Bierofka, der sogar drei Länderspiele in seiner Vita stehen hat. Der ehemalige Coach des TSV 1860 München ist der prominenteste Name der Sternstunden-Truppe, für die auch ein Lokalmatador auflaufen wird. Stephan Hain, der in seiner aktiven Zeit 24 Erstliga-Einsätze und 76 Zweitliga-Spiele bestritten hat, wird ebenfalls in seiner Heimatstadt mit von der Partie sein. Zudem wird der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Wolfgang Stark seine Fußballschuhe schnüren. Mit Mario Tanzer, Andreas Eiler und Philipp Roos laufen auch lokale Größen für den FC Sternstunden auf, der zudem vom prominenten Kabarettisten Till Hofmann verstärkt wird.







"Wir kommen mit einer ordentlichen Mannschaft nach Zwiesel und hoffen, dass es ein schönes Event wird. Allerdings hoffen wir auch, von der noch relativ jungen Truppe der Bayerwaldkicker nicht abgeschossen zu werden", scherzt Sternstunden-Teammanager Rainer Hahn. Die Bayerwald-Kicker, die von Reinhard Wenig ins Leben gerufen worden, haben ebenfalls eine Reihe klangvoller Namen in ihren Reihen. Akteure wie die früheren Bayernligaverteidiger Thomas Beyer und Matthias Süß, der landesligaerprobte Rupert Doppelhammer sowie ehemalige Bezirksoberliga-Fußballer wie Rainer Boxleitner, Pavel Hrubec, Andy Schmid, Patrick Kagerbauer, Andreas Ertl, Thomas Frisch, Karl-Heinz Geiß, Markus Dengler, Martin Kasberger und Todor Jung sind den regionalen Fußball-Insidern allesamt ein Begriff.